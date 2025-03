Rémy Vercoutre peste contre l’OL

Rémy Vercoutre n’aura pas résisté au renvoi de Pierre Sage. Fin janvier, l’ancien entraîneur des gardiens de l’OL avait été écarté du club, désireux de repartir sur de nouvelles bases avec Paulo Fonseca. Parmi les membres du staff de Sage, seuls Damien Della Santa et Jorge Maciel s’étaient vus proposer l’opportunité d’intégrer le staff du Portugais, ce qu’ils avaient finalement accepté. Quant à lui, Vercoutre, s’est exprimé ce dimanche pour la première fois depuis son départ du club. Et l’ancien gardien peine à avaler la pilule.

«Ça a été la fin d’une belle aventure, je ne l’ai pas bien vécu, a-t-il avoué dans l’émission Stephen Brunch. J’ai été remercié en même temps que le staff de Pierre (Sage), c’est-à-dire cinq adjoints en tout (…) On était dans les objectifs. La situation sportive n’a depuis pas évolué. On avait l’ambition de se qualifier en Ligue des champions. Je m’estime plus une victime collatérale de tout ça que quelqu’un qui n’avait pas fait ce qu’il fallait.» Aujourd’hui, l’OL est 6e de Ligue 1, à 5 points de la place de barragiste en Ligue des Champions. Mais les Lyonnais doivent désormais composer sans leur entraîneur Paulo Fonseca, suspendu 9 mois depuis son dérapage contre Benoît Millot lors d’OL - Brest (2-1).