Affaire Mbappé : l’avocate de la victime présumée sort du silence !

Alors que l’affaire prend de plus en plus d’ampleur aux quatre coins de l’Europe, Kylian Mbappé a fait appel à Maître Marie-Alix Canu Bernard, avocate au Barreau de Paris et auprès de la Cour pénale internationale, pour le représenter et le défendre dans les différentes presses mardi soir. Interrogée par TF1 au journal de 20 heures, elle a également répondu aux questions du Parisien, de la radio RTL et même sur les plates-formes du groupe RMC-BFM TV. Mais pour le moment, c’est surtout le clan et les représentants de Kylian Mbappé qui ont monopolisé la parole depuis les révélations du journal Expressen. Du côté de la victime présumée, le silence restait total jusqu’à maintenant.

En effet, interrogée par BFM TV, Petra Eklund, l’avocate de la plaignante qui accuserait Kylian Mbappé de viol et d’agression sexuelle selon plusieurs médias suédois, a pris la parole sans trop en dire : «Je ne ferai aucun commentaire. Je comprends pourquoi vous êtes ici. Mais je ne ferai aucun commentaire, sur aucun nom ni quelque information que ce soit. Elle est entre les mains de la police. L’enquête suit son cours. C’est strictement confidentiel. C’est tout ce que je peux vous dire», a-t-elle précisé. Affaire à suivre.