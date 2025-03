Un joueur du PSV Eindhoven souffre de la tuberculose

Au PSV, l’inquiétude monte concernant un joueur atteint d’une tuberculose. Une situation alarmante au sein du club, car il s’agit d’une maladie hautement infectieuse qu’il ne faut pas sous-estimer. Dans un communiqué, le club explique que «l’un des joueurs de l’équipe première a été diagnostiqué avec une tuberculose active. Le joueur en question se porte bien dans les circonstances actuelles. Bien que le risque d’infections supplémentaires soit faible, la situation est surveillée de près conformément aux protocoles standards.»

Le club d’Eindhoven n’a pas souhaité révéler le nom du joueur pour des raisons de confidentialité. «Le PSV soutient le joueur dans son rétablissement et demande que sa vie privée soit respectée. Nous ne manquerons pas de partager les informations pertinentes via nos canaux officiels. Pour le moment, le club ne répondra pas à d’autres demandes et n’est pas autorisé à fournir davantage de détails sur l’identité de la personne concernée», explique le champion d’Eredivisie en titre. Aux Pays-Bas, plusieurs médias spéculent cependant que le joueur touché serait Lucas Perez, l’attaquant espagnol qui a rejoint le PSV en janvier après avoir été libéré par le Deportivo de La Corogne.