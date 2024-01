Callum Hudson-Odoi obligé de nier avoir un lien avec le scandale Epstein

C’est une affaire qui a fait le tour du monde en ce début d’année. En effet, la justice américaine a autorisé la publication de centaines de documents sur l’affaire Jeffrey Epstein, homme d’affaires accusé de trafic sexuel de mineurs, qui s’est suicidé en prison, en 2019, avant d’avoir pu être jugé. Plusieurs listes avec des centaines de noms décrits comme les clients, proches, associés, de l’ancien homme d’affaires ont émergé sur les réseaux sociaux.

Parmi les noms diffusés, on retrouverait celui de Callum Hudson-Odoi (23 ans), le joueur de Nottingham Forest, passé par Chelsea et le Bayer Leverkusen notamment, qui n’avait qu’entre 5 et 15 ans au moment des premières accusations, est cité, sans aucune preuve. Harcelé sur les réseaux sociaux à cause de cette histoire, l’international anglais a tenu à démentir. « Je vois cette histoire circuler sur les réseaux sociaux depuis un certain temps, et je ne comptais pas la commenter car elle est absurde (et j’aurais été un enfant à l’époque) ; cependant, en tant qu’exemple, je tiens à clarifier que je n’ai jamais fait partie du scandale Epstein et que je n’ai jamais été sur l’île d’Epstein ; alors s’il vous plaît, arrêtez de m’identifier sur ces publications. Merci», a-t-il réagi sur ses réseaux sociaux.