Liverpool-Chelsea : les compositions officielles

C’est le choc de la journée outre-Manche. Liverpool reçoit Chelsea ce mercredi à 21h15 pour le compte de la 22e journée de Premier League, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Actuellement en tête du classement avec deux points d’avance sur Arsenal, qui compte un match en plus, les Reds vont vouloir s’imposer devant leur public pour garder leur avance face aux Gunners et Manchester City, à seulement cinq points avec une rencontre de moins. De leur côté, les Blues sont toujours enlisés à la 10e place.

Pour ce faire, Jürgen Klopp a aligné un 4-3-3 avec une défense composée du jeune Bradley, Konate, Van Dijk et Gomez. Toujours privé de Salah, blessé, le technicien allemand a aligné une attaque composée de Jota, Nunez et Diaz. Du côté de Chelsea, les Français Disaso et Badiashile sont titulaires tandis que Nkunku et Malo Gusto sont sur le banc.

Les compositions officielles :

Liverpool : Alisson – Bradley, Konate, Van Dijk, Gomez – Jones, Mac Allister, Szoboszlai – Jota, Nunez, Diaz.

Chelsea : Petrovic – Disasi, Silva, Badiashile, Chilwell – Caicedo, Fernandez - Palmer, Gallagher, Sterling – Madueke.