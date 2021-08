L'AS Monaco s'offre la pépite Myron Boadu

La suite après cette publicité

Alors qu'il semblait hésiter entre l'OGC Nice - où viennent de signer ses compatriotes Calvin Stengs, Justin Kluivert et Pablo Rosario - et l'AS Monaco, Myron Boadu, avant-centre international Espoir néerlandais de 20 ans (1m83), a finalement opté pour le Rocher. Le club de la Principauté vient d'annoncer son arrivée pour les 5 prochaines saisons (juin 2026). Le coût du transfert du joueur de l'AZ Alkmaar grimpe à 17 M€ (payable en 5 fois) plus des bonus. Un joueur que l'on avait découvert en 2019, sous les ordres d'Arne Slot. Cette année-là, Myron Boadu et l'AZ Alkmaar avaient impressionné par leur capacité à enchaîner les scores fleuves.

«L’AS Monaco et l’AZ Alkmaar (Eredivisie, première division néerlandaise) ont trouvé un accord pour le transfert de Myron Boadu. International espoir (12 matchs, 11 buts), déjà appelé chez les A (1 cape et 1 but), l’avant-centre natif d’Amsterdam a paraphé un contrat le liant au Club du Rocher jusqu’au 30 juin 2026» a annoncé l'ASM sur son site. Myron Boadu à l'AS Monaco, c'est aussi et surtout la mainmise d'un agent sur le championnat de France. Mino Raiola a cet été participé à l'arrivée de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain. Mais il a aussi placé Calvin Stengs (de l'AZ pour environ 15 M€), Justin Kluivert (prêt payant avec option d'achat d'environ 15 M€ de l'AS Roma) et Pablo Rosario (du PSV Eindhoven) du côté de l'OGC Nice. Sans compter qu'il gère les intérêts de joueurs tels que Marco Verratti, Xavi Simons, Alphonse Areola, Walter Benitez ou encore Kephren Thuram. Myron Boadu est donc le 5e cadeau fait par le super-agent italien à la Ligue 1 cet été.

Sur deux saisons réussies avec l'AZ Alkmaar et les Pays-Bas

Au Philips Stadion d'Eindhoven, le natif d'Amsterdam, alors âgé de 18 ans, était devenu le plus jeune joueur de l'AZ à inscrire un doublé à l'extérieur en Eredivisie, en 2019. Le tout en 2 minutes. L'AZ avait asséné un 4-0 au PSV, quelques jours après avoir terrassé Astana en Ligue Europa (6-0). Des performances qui lui avaient permis de découvrir la sélection A des Pays-Bas, en novembre, contre l'Estonie (1 sélection, 1 but). L'avant-centre, capable de s'exiler sur un côté, plutôt à gauche, avait aussi mis l'Ajax au supplice et conclu l'exercice 2019/2020 sur un bilan de 20 buts et 13 passes décisives en 39 matches. Sacrée performance.

📲 𝙻𝚎𝚜 𝚗𝚘𝚝𝚒𝚏𝚜 𝚍𝚎𝚙𝚞𝚒𝚜 𝟽𝟸𝚑 :

"𝑨𝑵𝑵𝑶𝑵𝑪𝑬 𝑩𝑶𝑨𝑫𝑼 !" 🤯



⌚️ 10h30 : 𝙛𝙞𝙣 𝙙𝙚𝙨 𝙣𝙤𝙩𝙞𝙛𝙨 😏#WelcomeMyron pic.twitter.com/ICCRCEVTLg — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 4, 2021

L'an passé, Myron Boadu avait continué sur les mêmes bases, malgré une absence liée au coronavirus et des performances moins brillantes en Ligue Europa. Le joueur d'origine ghanéenne avait tout de même inscrit 15 buts en 31 matches d'Eredivisie. Avec Monaco, il tentera de franchir dans quelques jours le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions (Sparta Prague les 3 et 10 août), stade auquel l'AZ avait été éliminé l'an passé. Revenu chez les Espoirs néerlandais depuis sa première cape en A, Boadu compte 11 buts et 4 passes décisives en 12 matches disputés dans la catégorie. Il était en demi-finale de l'Euro U21 il y a quelques semaines.