Premiership : les Rangers accrochent le nul contre le Celtic dans un Old Firm complètement fou

C’est un véritable classique du football britannique. Les Glasgow Rangers accueillaient ce dimanche midi l’ennemi juré du Celtic Glasgow, sur la pelouse mythique de l’Ibrox Stadium. Une rencontre forcément particulière entre ces deux monstres écossais qui se partagent 108 titres de champions, 75 coupes nationales et 49 coupes de la Ligue. Ce Old Firm sentait la poudre avec un enjeu capital puisqu’au coup d’envoi, le Celtic pointait en tête du classement avec un petit point en plus sur son dauphin, les Rangers (qui ont néanmoins un match de retard à disputer). Cette 32ème journée, l’avant-dernière journée du championnat écossais, était donc décisive. Très rapidement, ce sont les joueurs de Brendan Rodgers qui ont mené au score grâce à un but de Daizen Maeda (1ère). Le Celtic a ensuite doublé la mise sur un pénalty transformé par Matt O’Riley (34e).

La suite après cette publicité

Dans le second acte, les Rangers ont réagi grâce à James Tavernier, également sur pénalty (55e). L’égalisation de Cyriel Dessers a néanmoins été annulée par les arbitres de la rencontre (58e). A l’approche du coupe de sifflet final, Abdallah Sima a remis les compteurs à zéro pour les locaux (86e) mais c’était sans compter sur la réaction immédiate d’Adam Idah (87e) qui a redonné un avantage au Celtic. Mais dans les derniers instants de ce Old Firm complètement fou, Rabbi Matondo est venu égaliser (90e+3) encore une fois pour les Rangers sur une frappe puissante en pleine lucarne qui a fait exploser le stade. Fin de ce duel sur un riche score de parité (3-3). Le Celtic reste toujours en tête avec seulement un point de plus mais les Rangers ont un match de retard à rattraper qui s’annonce déjà décisif pour les troupes de Philippe Clement.