Le Barça a discuté avec Pedri pour son avenir

Performant sur les premiers matchs de l’ère Hansi Flick, Pedri (21 ans) explique aimer travailler sous les ordres du technicien allemand, dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, ce qui n’avait pas du tout plu à son ex-manager, Xavi Hernández. S’il se sent bien au FC Barcelone, le milieu de terrain espagnole est sous contrat jusqu’au 30 juin 2026 et comporte une clause de 1 milliard d’euros. Désireux de ne pas perdre son joueur, Deco a rencontré Hector Peris, le représentant de Pedri, pour discuter du renouvellement du joueur des Canaries.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Sport et Jijantes, le club blaugrana considère son numéro 8 comme un acteur clé de son projet sportif, à court et à long terme, et travaille déjà à la prolongation de son contrat. Au cours de cette réunion, Barcelone a indiqué au représentant du joueur qu’il souhaitait le prolonger rapidement. Il s’agit d’un premier contact pour protéger l’avenir de Pedri au Barça.