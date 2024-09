Xavi Hernandez fait la guerre au FC Barcelone

Avant de faire ses grands débuts en Ligue des Champions sur la pelouse de l’AS Monaco, le FC Barcelone est l’une des meilleures équipes de cette toute première partie de saison avec cinq victoires en cinq matchs pour 17 buts inscrits. Un départ en fanfare pour Hansi Flick, qui est régulièrement salué par la presse catalane, mais aussi par ses joueurs. À l’image de Pedri, qui s’est montré très élogieux envers le technicien allemand, au point d’en vexer certains.

«Au club, nous travaillons beaucoup plus qu’avant. Je pense que les préparateurs physiques qui sont venus nous font beaucoup de bien. Nous avons travaillé très dur et cela se voit dans le match. L’équipe ne baisse pas après la 70e ou la 80e minute, mais maintient plutôt le niveau physique. Flick est très doué pour nous donner confiance. Je me sens libéré. Je pense que Flick me l’a aussi transmis comme ça en me disant de jouer sans pression, de faire ce que je sais faire et de me sentir beaucoup plus libre », a expliqué le milieu de terrain.

Et cela n’a pas été du goût de Xavi Hernández, l’ex-entraîneur du FC Barcelone. Finalement limogé en fin de saison dernière après un feuilleton complètement fou avec Joan Laporta, son ex-président, la légende du Barça n’a pas apprécié les propos de Pedri. Selon Sport, ces déclarations ont touché l’ancien entraîneur et son entourage, qui se sentent blessés et surpris. Xavi Hernández aurait même assuré que ces déclarations interviennent en raison d’un "empoisonnement" d’une personne influente dans le vestiaire, sans donner de nom.

L’entourage de l’entraîneur catalan pense que Pedri a été intoxiqué par quelqu’un du club, qui lui a dit des fausses choses à son sujet, comme le fait que le milieu de terrain aurait été mis sur la liste des transferts par Xavi si une bonne offre arrivait lors du dernier mercato estival. A l’inverse, Xavi serait surpris, car il a toujours défendu publiquement Pedri et l’a considéré comme un intransférable. Les tensions entre Xavi Hernandez et le FC Barcelone sont toujours d’actualité…