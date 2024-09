Vidéo : Paul Pogba se lance dans la musique !

Voilà une drôle de reconversion. Alors que la frontière entre le football et la musique a souvent été franchie par de nombreux joueurs par le passé, c’est aujourd’hui à Paul Pogba de la traverser. Le 11 septembre 2023, l’agence antidopage italienne annonçait que Paul Pogba avait été testé positif à la substance dopante DHEA lors d’un match de Serie A avec la Juventus contre l’Udinese.

La suite après cette publicité

Malgré les démentis du joueur et de son entourage et leurs demandes de contre-expertise, le tribunal antidopage italien a confirmé les résultats et le Français a été suspendu pour quatre ans en février dernier. Dès lors, le milieu de terrain de 31 ans a décidé de s’essayer derrière le micro. En effet, la Team Paiya, un groupe de musique populaire en Côte d’Ivoire, vient de publier un feat qui ambiance avec le champion du monde 2018. On vous laisse vous faire votre propre avis.