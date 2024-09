OM : la LFP vole au secours de Chancel Mbemba !

Entre l’arrivée de Roberto De Zerbi, les ventes réussies, les arrivées de taille avec Ismael Koné, Mason Greenwood ou encore Pierre-Emile Højbjerg et une deuxième place de Ligue 1, l’Olympique de Marseille va au mieux en ce début de saison. Sans parler de l’arrivée surprise et folle d’Adrien Rabiot, en début de semaine dernière. Mais un cas fait encore défaut, celui de Chancel Mbemba (30 ans). Le club phocéen et Roberto De Zerbi ont clairement indiqué durant l’été qu’ils ne comptaient plus sur le défenseur central congolais, qui est toujours un joueur de l’OM.

Malgré plusieurs approches de clubs européens, mais aussi de la Saudi Pro League durant l’été, l’ex-joueur du FC Porto était resté à Marseille. En dépit d’une première mise à pied après son embrouille avec Ali Zarrak, le bras droit de Medhi Benatia. La deuxième était justifiée par plusieurs refus du défenseur central de se soumettre à des examens médicaux et reste effective jusqu’à son entretien préalable à un possible licenciement, programmé ce lundi. Réunie pour étudier les dossiers disciplinaires du Marseillais, la commission juridique de la LFP a tranché ce vendredi… en faveur de Chancel Mbemba.

La LFP demande à l’OM de réintégrer Chancel Mbemba

Alors qu’il était sanctionné par une retenue de salaire de 14 jours à la suite de l’accrochage avec Ali Zarrak, la commission juridique de la LFP a contraint l’Olympique à la réduire à 6 jours, en respect d’un barème dressé par l’OM pour ce type de fautes, précise La Provence. Concernant la deuxième, la commission de discipline de la LFP a imposé à l’OM de réintégrer Chancel Mbemba au groupe professionnel s’il n’est pas l’objet d’un licenciement pour faute grave à la suite de la réunion du 23 septembre, où l’OM aura 48 heures pour rendre sa décision.

Chancel Mbemba assure être dans son droit puisqu’il aurait bien passé une IRM en début de semaine à Strasbourg, avec un médecin de la sélection congolaise et n’aurait «rien montré d’anormal». Le litige n’est donc pas encore fini, mais La Provence précise que la rupture de contrat est inenvisageable pour l’OM, qui devrait donc aller jusqu’au bout de la saison actuelle et donc jusqu’à la fin de son contrat en juin prochain. Cependant, Chancel Mbemba ne devrait pas rejouer avec Marseille.