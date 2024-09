OM : nouvelle mise à pied pour Chancel Mbemba !

Décidément, l’aventure de Chancel Mbemba à l’Olympique de Marseille ne semble pas s’arranger. Le club phocéen et Roberto De Zerbi ont clairement indiqué durant l’été qu’ils ne comptaient plus sur le défenseur central congolais, qui est toujours un joueur de l’OM à l’heure actuelle, mais qui avait surtout été placé dans le loft des indésirables. Malgré plusieurs approches de clubs européens, mais aussi de la Saudi Pro League durant l’été, l’ex-joueur du FC Porto était resté à Marseille.

La suite après cette publicité

Mais par la suite, un clash avait éclaté avec des membres de la direction et des détails de son embrouille avec Ali Zarrak ont largement filtré dans la presse, lui qui est le bras droit de Medhi Benatia. Et malgré une réunion avec Pablo Longoria, la relation entre l’international congolais et le board marseillais ne s’arrange pas. Les péripéties ont continué.

À lire

Vidéo : la splendide lucarne de Luis Henrique contre Nice

Chancel Mbemba pourrait être licencié

Selon L’Équipe, Chancel Mbemba était invité à prendre part à plusieurs examens médicaux, dont une IRM, mais l’ancien joueur du FC Porto n’est finalement pas venu. En désaccord avec le staff médical depuis plusieurs mois, notamment à cause d’une blessure au genou qu’il traine depuis mars, le défenseur de 31 ans avait décliné la proposition du staff de l’OM, qui souhaitait opter pour une intervention chirurgicale (arthroscopie).

La suite après cette publicité

Et le quotidien assure qu’à la suite de cet incident, Mbemba a encore été mis à pied, dans l’attente d’un entretien préalable à une sanction, pouvant aller jusqu’au licenciement. Ce samedi après-midi, le board de l’Olympique de Marseille a envoyé un courrier recommandé aux conseils du joueur de 30 ans pour lui faire parvenir l’information. La fin du bail entre Mbemba et l’OM pourrait encore se corser, alors que le défenseur est toujours absent du groupe qui reçoit l’OGC Nice, cet après-midi (17h).

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. La victoire de l’OM 2-1 face à Nice peut vous rapporter 318€.