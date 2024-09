Les Niçois savourent leur soirée complètement folle

C’est ce qu’on appelle une soirée historique. Pour les 120 ans du club, l’OGC Nice a connu une rencontre exceptionnelle face à Saint-Etienne avec une véritable correction infligée. Les hommes de Franck Haise ont marqué 8 buts dont 6 en première période, ce qui n’était jamais arrivé en Ligue 1 au 21e siècle. De quoi forcément bien célébrer après la rencontre devant un public niçois aux anges. Dans ce match, Nice n’a jamais semblé inquiété et a surtout montré un niveau de jeu très intéressant. Devant, Moukoko, Mohamed Ali-Cho et Guessand ont combiné et ont fait vivre des misères à une défense stéphanoise à l’agonie. Auteur d’un doublé, Moukoko a brillé dans ce match.

L’international allemand a savouré sa victoire au micro de DAZN et n’a surtout pas manqué de confirmer ce qui avait été observé pendant la rencontre : Nice a parfaitement abordé ce match. «On a commencé à bien jouer devant. On s’est amélioré. Je suis heureux, 8-0, c’est énorme, mais on doit rester humble et continuer à bosser. L’homme du match ? C’est l’équipe. Ils m’ont aidé à marquer deux buts et j’espère que le prochain match, on continuera. Je voulais commencer à marquer à la maison. L’idée du coach, c’était qu’on soit proche des attaquants pour combiner. On a bien joué. On ne marquera pas toujours 8 buts même si j’espère, mais on va travailler pour. Même avec autant de buts, on doit continuer à avoir faim pour marquer. Moi, je voulais qu’on gagne 10-0, mais 8 ça va. Là, je rentre chez moi dormir avec le sourire. À la mi-temps, on a dit qu’on voulait continuer à marquer. Tout le monde voulait travailler pour encore marquer. On est fier, mais on doit penser déjà aux autres matches», a-t-il ainsi confié.

Un état d’esprit irréprochable

Une pensée partagée par le capitaine Dante qui a félicité son groupe pour le visage affiché. «Je pense qu’il n’y avait pas de plus beau cadeau pour nos supporters, les amoureux du club, pour les 120 ans. On a fait une soirée magnifique. On doit dédier ça aux gens qui travaillent pour le club. C’est un match référence par rapport à l’exigence, l’humilité et la concentration. À la mi-temps, on gagne 6-0 et on a l’envie de jouer simple et faire le jeu. C’est une preuve qu’on peut faire des bonnes choses et continuer avec cet état d’esprit.» Les Niçois ont parfaitement géré leur avance à la pause et cela est notamment dû au discours du coach Franck Haise qui a demandé à son équipe de ne pas déjouer et de respecter l’adversaire. «Je vous félicite pour la deuxième période. Vous êtes resté exigeant comme on avait dit. Je vous félicite, des 8-0 il n’y en aura pas toujours, il faut profiter quand même», a lancé le coach niçois à ses joueurs dans le vestiaire après la rencontre.

Puis il en a profité ensuite pour venir analyser la rencontre plus globalement au micro de DAZN. «Je retiens la prestation collective, mais bien sûr qu’il faut que les individualités montrent différentes choses pour avoir des soirées comme ça. J’ai un groupe avec de la qualité qui avance. Je le disais avant et après l’OM. On a eu l’efficacité et ça change beaucoup de choses. Les choses avancent depuis la première journée, on est parti de loin par rapport à nos attentes. C’était complet, des bons mouvements. Quand il y a 6-0 à la mi-temps avec 9 tirs… Les joueurs étaient plus proches dans la zone offensive. On est sur le bon chemin. À la mi-temps, je leur ai demandé ce qu’ils attendaient. Humilité et exigence, ce sont les mots qu’ils m’ont dit et c’est ce que j’attendais. Je n’avais pas grand-chose à dire à la mi-temps. Je savais que ce ne serait pas comme en première, mais il fallait être humble. Je me mets aussi à la place du coach adverse, du staff, des joueurs… C’est un moment compliqué, ça peut arriver à tout le monde. Je suis bien placé parce que j’ai pris 6-0 contre Arsenal la saison dernière. Il faut profiter du moment, car ça va vite dans le football et ce sont des moments rares.» Le message est passé. L’OGC Nice a connu une soirée de rêve ce vendredi soir qu’il va falloir savourer. Mais pas trop non plus puisqu’un match important arrive mercredi face à la Real Sociedad en Ligue Europa.