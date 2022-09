OM - Rennes : les compositions officielles

A partir de 15 heures, l'OM accueille le Stade rennais pour le compte de la huitième journée de Ligue 1 (un match à suivre en direct sur notre site). Battus à domicile en Ligue des champions par Francfort (0-1) en milieu de semaine, les Marseillais retrouvent le championnat où ils se portent très bien. Les hommes de Tudor, deuxièmes, y demeurent invaincus avec six succès et un match nul en sept rencontres pour un total de 19 points. Neuvièmes avec onze points, les Bretons, tenus en échec par Fenerbahce (2-2) en Ligue Europa jeudi, sont beaucoup moins réguliers en L1 avec seulement trois victoires depuis le début de saison.

Pour ce match, Tudor doit composer sans Bailly, blessé, mais récupère Mbemba, suspendu en Ligue des champions, en défense. Le Croate reste fidèle à son 3-4-2-1 et fait deux autres changements dans son onze par rapport à Francfort. Payet et Gerson débutent sur le banc alors que Guendouzi et Harit vont évoluer en soutien de Sanchez devant. Rongier et Veretout, tout juste appelé en Bleus, sont là au milieu avec les pistons Clauss et Tavares. De son côté, Bruno Genesio effectue trois changements après le match de Ligue Europa, jeudi. Meling cède sa place à Truffert sur le côté gauche de la défense. Doué prend la place de Majer dans le cœur du jeu et Tait remplace Sulemana dans ce qui devrait être un 4-3-3 pour les Bretons.

Les compositions officielles

OM : Lopez – Mbemba, Balerdi, Kolasinac – Clauss, Rongier, Veretout, Tavares – Guendouzi, Harit – Sanchez.

Rennes : Mandanda - Traoré, Rodon, Theate, Truffert - Tait, Ugochukwu, Doué - Bourigeaud, Terrier, Gouiri.

