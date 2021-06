Quel mercato pour le Leeds de Marcelo Bielsa ?

Leeds a réussi son pari. Le 17 juillet 2020, les Peacocks étaient officiellement promus en Premier League. Et ces derniers avaient une ambition claire : se maintenir en première division anglaise. Sous la houlette de Marcelo Bielsa, Leeds United a atteint son objectif et a même fait mieux que ça. Avec 59 points au compteur, le club britannique a terminé à la neuvième place du classement (18 victoires, 5 nuls et 15 défaites). Le tout en proposant un jeu alléchant.

Forcément, l'écurie du Yorkshire sera attendue de pied ferme la saison prochaine. Mais avec quelle équipe ? Tout d'abord, le club devra régler le dossier Marcelo Bielsa. Nommé pour le titre d'entraîneur de l'année en Premier League, «El Loco» sera en fin de contrat le 30 juin prochain. Récemment, la presse anglaise parlait d'un nouveau bail de deux ans. Information démentie dans la foulée par le technicien âgé de 65 ans.

Leeds veut apporter quelques retouches

Comme l'an dernier, avant de prolonger son bail, l'Argentin fait patienter Leeds, qui veut le garder, et attend de voir comment se déroule le mercato. Un mercato où ça devrait d'ailleurs bouger pour les Peacocks. L'écurie de Premier League a d'ores et déjà officialisé les départs de Pablo Hernandez (36 ans) et de Gaetano Berardi (32 ans). Courtisé par plusieurs écuries, dont Manchester United et Liverpool, Raphinha veut rester. Une bonne nouvelle car Leeds veut le garder.

En parallèle, les pensionnaires d'Elland Road veulent apporter quelques retouches à leur effectif. Offensivement, Bielsa rêvait de faire le coup Sergio Agüero, qui a signé libre au Barça. Mais il a d'autres plans plus réalisables. Ainsi, il est sous le charme de Matheus Cunha (21 ans). Sous contrat jusqu'en 2025 au Hertha Berlin, le Brésilien possède un profil qui plaît. Tellement que d'autres clubs, comme Monaco, Naples et l'Atalanta, sont sur le coup. Pour se l'offrir, il faudra mettre au moins 30 M€ sur la table.

Renforcer la défense

Outre Noa Lang (21 ans, Club Bruges), Josip Brekalo (22 ans) est aussi pisté. Lié à Wolfsbourg jusqu'en 2023, le polyvalent croate, capable de jouer ailier comme milieu, apporterait son talent. Toutefois, Everton, Naples et le Bayern Munich sont aussi conquis. En France, Romain Faivre (22 ans) a aussi une belle cote auprès de Leeds. Mais il faudra batailler pour le joueur sous contrat jusqu'en 2025 à Brest. Le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund, l’AC Milan et le PSG le suivent.

Pour s'attacher ses services, il faudrait débourser entre 15 et 20 millions d'euros. Efficace offensivement, Leeds a eu des lacunes défensivement (54 buts encaissés). Pour rectifier le tir, le club veut se renforcer derrière. En fin de contrat au Torino, Nicolas N'Koulou (31 ans) est dans le viseur de Marcelo Bielsa, dont il est la priorité. Pour le poste de latéral gauche, «El Loco» songerait à Patrick van Aanholt (30 ans, Crystal Palace), libre le 30 juin. Le mercato est déjà lancé à Leeds !