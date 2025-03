Philippe Diallo rappelle les forces du football français

En conférence de presse après une vaste réunion autour des maux du foot français, Philippe Diallo a souligné les défis actuels du football professionnel, évoquant un triple déficit : « une image ternie, une perte de crédibilité et une crise de confiance entre les clubs ». Selon le président de la FFF, ces problématiques ont conduit à une nécessaire réflexion sur le modèle économique et la gouvernance du sport. Il a insisté sur l’importance de réévaluer le système pour renforcer la crédibilité du football en France.

Malgré ces difficultés, Diallo a rappelé les nombreux atouts du ballon rond français, citant notamment « des stades modernes, une excellente formation, des fans et une moyenne de spectateurs qui augmente ». Il a aussi mis en avant la compétitivité des clubs français en Europe, avec Paris et Lille offrant cette semaine « deux beaux exemples avec Paris et Lille dans la Champions League ».