Manchester City : Pep Guardiola fait front après l'élimination en LdC et évoque son avenir

La suite après cette publicité

L'élimination de Manchester City aux portes de la finale de Ligue des Champions risque de laisser des traces. Malgré leur volonté de remporter leur première C1, les Skyblues ont encore chuté grâce à une remontée grandiose des Merengues, dans le temps additionnel (3-1). Une défaite que n'a toujours pas digérée Pep Guardiola et son groupe. «Nous n'avons pas parlé avec les joueurs depuis l'élimination. Aucun mot ne peut aider pour ce que nous ressentons tous. C'est juste une question de temps, il faut dormir le mieux possible et penser au prochain objectif. Demain sera le premier jour où nous serons ensemble et nous allons parler de qui nous sommes en tant qu'équipe, de ce que nous avons fait en demi-finale», a-t-il d'abord rappelé en conférence de presse.

Avant de revenir en détails sur ce match épique, au Santiago Bernabeu. «Il n'y a pas eu de temps pour avoir du mental, ils ont marqué 45 secondes après l'égalisation. Il n'y a pas eu de temps pour se ressaisir. C'est le football et c'est ce qui arrive (...) Maintenant, les gens disent qu'il y a un manque de caractère. Où est le caractère de l'Atlético quand Ederson sauve le match devant Correa ? Là, c'est du mental, mais s'il marque à ce moment, on n'a plus de mental», a-t-il ajouté.

«Je ne peux pas quitter City»

«Peut-être que je ne suis pas assez bon pour aider l'équipe à le faire. Personne ne sait ce qui se serait passé avec d'autres joueurs ou d'autres managers. Je sais que certaines personnes n'apprécient pas ce que ce club fait, peut-être que ce n'est pas assez, mais pour moi, c'est incroyablement remarquable d'être à nouveau en demi-finale de la CL. Je ne sais pas si nous pouvons gagner la C1 dans le futur. L'investissement de nos propriétaires ne visait pas seulement à la gagner, mais aussi à être là où nous sommes en compétition.»

Enfin, Pep Guardiola a terminé cette conférence de presse animée en assurant qu'il allait rester à Manchester City, afin de remporter la C1 avec son club. «Nous jouons aussi bien que possible et essayons de rivaliser avec toutes les équipes. En ce moment, je ne peux pas quitter Man City. Je suis affamé de succès. La saison prochaine, nous essayerons, si ça ne marche pas, nous réessayerons encore. C'est un honneur pour nous. Ce sont dans ces moments où je suis le plus fier d'être ici». L'avenir de Guardiola est clair.