Manchester City : encore un échec humiliant pour Pep Guardiola...

À la 89e minute de cette demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City, beaucoup s’imaginaient assister à une fin de saison de folie entre les Citizens et Liverpool. Les deux équipes les plus spectaculaires du moment étaient parties pour un duel d’anthologie en Premier League (83 points pour City contre 82 pour les Reds à 4 journées de la fin) ainsi qu’en coupe d’Europe. La bande de Pep Guardiola menait 5-3 sur l’ensemble des deux matches face aux Merengues à une minute de la fin du temps réglementaire et se voyait déjà qualifiée pour sa deuxième finale de Ligue des Champions consécutive, pour y affronter Liverpool au Stade de France.

Mais quand vous jouez votre qualification européenne en Espagne, il ne faut jamais être sûr de rien, même à la 89e minute. Le PSG peut en témoigner. Et c’est ce qui est arrivé aux Citizens. En deux minutes, le match a basculé dans l’irréel grâce à deux buts de Rodrygo dans le temps additionnel. Le Real avait refait son retard, avant de faire exploser le Bernabéu avec le penalty de la gagne de Karim Benzema. Délire à Madrid pendant que les caméras étaient presque toutes braquées sur un seul homme : Pep Guardiola. K. O. debout après le doublé de Rodrygo, le Catalan a fini sa soirée affalé sur son banc, impuissant face à la révolte madrilène. À la fin du match, il a su malgré tout trouver la force pour se relever, aller saluer les supporters de City et consoler ses joueurs.

Beaucoup d'éliminations face à des plus faibles

Cependant, ce nouvel échec en Ligue des Champions a fait mal, très mal. Détruit par la presse espagnole et anglaise, c’est un Pep Guardiola marqué qui s’est présenté face aux médias. Lucide à l’heure d’analyser le match de ses joueurs, l’Espagnol est parti en laissant planer le doute sur son avenir. Info ou simple réaction liée à la déception d’une élimination ? L’avenir nous le dira. Mais ce qui est sûr, c’est que le bilan de l’ancien milieu de terrain avec les Skyblues en coupe d’Europe n’est pas à la hauteur des investissements consentis par ses patrons (plus d’un milliard d’euros). Depuis son arrivée en Angleterre en 2016, Guardiola n’a connu que l’échec dans la plus prestigieuse des compétitions continentales. Surtout contre des équipes bien moins huppées que son club.

Sorti en huitièmes par l’AS Monaco de Kylian Mbappé, future championne de France, (5-3, 1-3) en 2017, City s’est ensuite cassé les dents à trois reprises en quart de finale : écrasé par Liverpool (0-3, 1-2) en 2018, éliminé cruellement contre le Tottenham de Mauricio Pochettino (0-1, 4-3) en 2019 et surpris par l’OL de Rudi Garcia (1-3) lors du Final Four organisé à Lisbonne en 2020. Enfin, Chelsea avait brisé les rêves mancuniens l’an dernier en finale à Porto (0-1). Cerise sur le gâteau, Pep Guardiola est devenu hier soir l’entraîneur ayant été éliminé le plus de fois en demi-finale de Ligue des Champions, avec José Mourinho. Six revers, dont deux avec le FC Barcelone, trois avec le Bayern Munich et un avec Manchester City. Toujours au rayon des statistiques, The Independent rappelle que sur les onze éliminations vécues par Guardiola en Ligue des Champions depuis 2010, 8 concernent des matches où ses équipes ont concédé au moins deux buts en peu de temps (2 en 13 minutes en 2010, 3 en 18 en 2014, 3 en 17 en 2015, 2 en 8 en 2017, 3 en 19 en 2018, 2 en 3 en 2019, 2 en 8 en 2020 et 3 en 6 en 2022).

La peur de la saison blanche

Sur le papier, le bilan de l’Espagnol fait déjà assez parler. Mais hier, beaucoup ont trouvé à redire sur la prestation de City. Certes, l’équipe de Guardiola n’était pas aussi dominatrice qu’à l’aller, mais elle contrôlait la rencontre. Pour rappel, Madrid n’avait cadré aucune de ses cinq tentatives en première période. Mais encore une fois, c’est l’efficacité offensive des Citizens qui a été pointée du doigt. À l’aller, déjà, City aurait dû marquer plus de quatre buts au lieu de se retrouver avec un 4-3. Et hier, comment ne pas repenser aux deux énormes occasions (et surtout au sauvetage incroyable de Ferland Mendy sur sa ligne) signées Jack Grealish juste avant le premier but de Rodrygo (87e, 88e) ?

À l’heure où Erling Haaland est annoncé avec insistance à l’Etihad la saison prochaine, City se dit peut-être que la rencontre aurait été pliée avec un vrai numéro 9, un profil qui manque aux Citizens depuis le départ de Sergio Agüero. Bref, une nouvelle désillusion que City tentera sans doute d’oublier à coups de millions lors du prochain mercato. En attendant, les médias anglais se demandent désormais si ce nouveau fiasco européen de Guardiola aura des conséquences sur la bataille pour le titre. Les Citizens vont-ils tout perdre d’ici le 22 mai ? Pour rappel, hormis sa première saison à l’Etihad (2016/2017), Pep Guardiola n’a jamais bouclé un exercice sans trophée depuis qu’il entraîne City…