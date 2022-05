Real Madrid - Manchester City : la réaction choc de Pep Guardiola après son nouvel échec en Europe

Une nouvelle désillusion. La Ligue des Champions, ça ne sera pas pour cette saison, ni pour Manchester City, qui n'a jamais goûté aux joies d'un sacre dans la plus grande des compétitions européennes, ni pour Pep Guardiola, qui attend de soulever la coupe aux grandes oreilles depuis son départ du Barça. Dans les heures qui vont suivre cette rencontre, le tacticien ibérique risque de recevoir bon nombre de critiques dans les médias anglais.

La suite après cette publicité

Et il en est visiblement conscient, puisqu'il avait la mine déconfite après la rencontre. « En première période, nous n'avons pas su jouer et quand on a enfin bien joué, on a eu le 2-0 à notre portée, on aurait pas dû perdre de temps. Ils ont mis plein de gens en attaque, avec Militao, Asensio, Rodrygo, ils ont mis des ballons dans la boîte et ont trouvé les deux buts », a d'abord expliqué un Guardiola très amer devant les caméras de Movistar, diffuseur espagnol de la compétition.

Il ouvre la porte à un départ de City

« Non, je n'ai jamais pensé que nous étions qualifiés, ils devaient marquer deux buts et on savait qu'ils en étaient capables. Leur histoire le prouve. Il faut les féliciter, eux et Liverpool », a ajouté le Catalan, avant de pester un coup : « dans les prolongations, ça n'a pas joué, il y a eu beaucoup d'interruptions. C'est un coup dur, c'est normal, mais on a mal joué en première période, et quand on a enfin réussi à être bien... »

Puis, il a été interrogé sur le projet citizen et son avenir : « je ne sais pas, moi je suis heureux et on a fait de grandes choses ici, mais... On est ici pour l'instant, on verra à l'avenir ». De quoi laisser planer le doute, alors que les prochains jours risquent d'être très longs pour lui, son staff et ses joueurs...