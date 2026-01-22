Celta de Vigo - Lille OSC : les compositions officielles

Ce jeudi, c’est la 7e journée de la Ligue Europa 2025/2026 avec un duel intéressant entre le Celta de Vigo et le Lille OSC. À domicile, les Galiciens s’articulent dans un 3-4-3 avec Ionuț Radu dans les cages derrière Javi Rodriguez, Carl Starfelt et Marcos Alonso. Le milieu de terrain est assuré par Miguel Roman et Hugo Sotelo avec Oscar Mingueza et Javi Rueda comme pistons. Devant, Borja Iglesias est soutenu par Iago Aspas et Williot Swedberg.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Nordistes qui peuvent assurer leur place dans le top 24 s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Berke Özer qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro et Romain Perraud. Nabil Bentaleb et Ngal’ayel Mukau composent l’entrejeu avec Hakon Haraldsson un cran plus haut. En pointe, Olivier Giroud est épaulé par Marius Broholm et Félix Correia.

Les compositions

Celta de Vigo : Radu - Rodriguez, Starfelt, Alonso - Rueda, Roman, Sotelo, Mingueza - Aspas, Iglesias, Swedberg

La suite après cette publicité

Lille OSC : Özer - Meunier, Ngoy, Alexsandro, Perraud - Bentaleb, Mukau - Broholm, Haraldsson, Correia - Giroud