Atlético : Diego Simeone prolonge encore !

La belle histoire d’amour qui a commencé en 2011 est loin d’être terminée ! Celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur entraîneur de l’histoire de l’Atlético de Madrid vient ainsi de prolonger son contrat avec les Colchoneros, et il est désormais lié au club jusqu’en 2027. C’est la formation de la capitale espagnole qui l’a annoncé ce jeudi, alors que l’Argentin a même accepté de réduire son salaire de 30% pour continuer l’aventure.

La suite après cette publicité

Avec 642 matchs dirigés à la tête de l’Atlético, il est l’entraîneur le plus capé de l’équipe madrilène. Il est aussi le coach qui a remporté le plus de titres avec les Rojiblancos : 8 au total, dont 2 Ligas. Cette saison, l’Atlético a bien démarré en championnat avec une quatrième place au classement de la Liga, avec un match de moins que ses rivaux qu’il talonne de très près, et est premier de son groupe en Ligue des Champions.