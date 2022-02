PL : Everton retrouve le sourire contre Leeds, Brighton enfonce Watford

Suite de la 25ème journée de Premier League ce samedi avec trois matchs au programme du traditionnel multiplex de 16 heures. Everton, qui restait sur 4 défaites de rang en championnat, s'est repris en disposant de Leeds à Goodison Park (3-0). Les hommes de Frank Lampard, qui a disposé ses hommes en 3-4-3 avec notamment Van de Beek dans le XI, ont affiché un visage plus entreprenant et bien moins frileux que ces dernières semaines, comme à Newcastle (1-3) en milieu de semaine. Coleman, en renard des surfaces (10e) puis Keane, de la tête sur corner (23e), ont rapidement mis les Toffees sur de bons rails, face à des Peacocks qui ont encore perdu un joueur (Dallas) sur blessure. Everton a résisté au (timide) retour de Leeds en seconde période, Richarlison tuant les minces espoirs visiteurs de revenir (78e). Les partenaires d'Alli, rentré en jeu, respirent et reviennent à une longueur de Leeds, incapable de gagner pour la 3ème fois d'affilée.

De son côté, Watford a aligné un 11ème match sans succès en PL. Cette fois-ci, c'est Brighton, qui enregistrait le retour de Lamptey dans ses rangs, qui est venu à bout des hommes de Roy Hodgson (2-0). Juste avant la pause, Maupay a ouvert le score d'une reprise aussi spontanée que sublime (44e). Le Frenchy, en forme, reste sur 5 buts et 2 passes décisives sur ses 10 dernières sorties. Galvanisés au retour des vestiaires avec les entrées de Sarr et Louza, les Hornets ont été plus pressants sur les buts de Sanchez. Mais Dennis a touché la barre (63e), et, après que Moder a, à chaque fois, échoué de peu (7e, 66e, 82e), Webster a fait le break après un cafouillage devant les cages adverses (82e). Watford reste avant-dernier, Brighton, invaincu depuis 7 rencontres en championnat, est 9ème.

Enfin, Brentford et Crystal Palace ne sont pas parvenus à se départager au sein d'un derby londonien sans but (0-0), malgré une ultime tentative de Gallagher (90e+5). Malgré le retour d'Ayew à la pointe du XI de Patrick Vieira, les Eagles n'ont pas réussi à repartir sur une dynamique plus positive, eux qui en sont désormais à 5 matchs sans victoire (2 succès seulement en 12 rencontres). L'absence de Toney aura peut-être été préjudiciable à des Bees qui stoppent néanmoins leur série de 5 défaites de rang.

Les résultats des matchs de 16h