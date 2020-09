Luka Modric se prononce sur l'avenir de Lionel Messi

Depuis plusieurs jours, la Liga et le FC Barcelone tremblent à l'idée d'un départ de Lionel Messi (33 ans). La Pulga qui souhaite quitter la Catalogne estime être arrivée à la fin d'un cycle au Barça. Si les Blaugranas tentent tout pour retenir leur capitaine, Manchester City et le PSG restent aux aguets dans ce dossier. Interrogé sur le cas Messi dans une interview accordée à l'AFP, Luka Modric (34 ans) s'est clairement positionné sur un futur départ de la star argentine.

« Ce serait une grande perte pour le prestige de la Liga. Vous ne pouvez pas continuer à penser au passé. C'est le football et c'est tout. Vous devez regarder vers l'avenir. D'autres joueurs deviendront des stars à leur place. Quand Cristiano est parti, c'était pareil et la vie a continué sans lui au Real Madrid. Il en sera de même à Barcelone et en Liga sans Messi, » juge ainsi l'international croate du Real Madrid. Voilà une prise de position qui a le mérite d'être claire...