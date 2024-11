FC Barcelone : le joueur qui sera sacrifié en janvier

Tout se passe pour le mieux à Barcelone, malgré cette défaite face à la Real Sociedad avant la trêve et quelques petits pépins physiques qui commencent à faire leur apparition chez des joueurs importants comme Lamine Yamal ou Robert Lewandowski. Il y aussi le cas Dani Olmo à régler, lui qui avait été enregistré in extremis grâce à la blessure d’Andreas Christensen en fin de mercato dernier.

L’international espagnol devra donc être inscrit de nouveau, puisque le Danois sera revenu de sa blessure et que cette exception médicale faite par la Liga lorsqu’un joueur se blesse ne sera plus valable. Le Barça va donc devoir trouver de nouvelles manières de se mettre en accord avec le fair-play financier de la Liga, et, justement, Christensen pourrait être utile une fois de plus.

De quoi renflouer les caisses…

Comme l’indique Sport, l’ancien de Chelsea pourrait bien être vendu. Alors qu’il devrait revenir de blessure en janvier, il pourrait rapidement faire ses valises. Le bon niveau du duo Cubarsi-Martinez en défense, avec le retour de Ronald Araujo à venir, lui ferme les portes du onze. De plus, son contrat expire en juin 2026, ce qui oblige les Blaugranas à prendre une décision relativement vite.

Conscients qu’il a la cote en Premier League et qu’il y a possibilité de récupérer un chèque intéressant, les dirigeants du Barça penchent clairement pour un départ, et si ce n’est pas cet hiver, et bien ça sera cet été. Mais c’est, aujourd’hui, le principal candidat à un départ au sein de l’effectif barcelonais, lui qui n’a plus joué depuis sa blessure lors du premier match de Liga à Valence. Avis aux intéressés donc…