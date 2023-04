Ligue 1 : Lens s’offre Strasbourg et revient à 3 points du PSG

Le PSG est prévenu, le RC Lens a bel et bien l’intention de jouer le coup à fond. Les Sang et Or ont enchaîné une quatrième victoire de rang (septième match sans défaite en championnat) ce vendredi, contre le RC Strasbourg Alsace (2-1), en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Les partenaires de Fofana, évidemment titulaire aux côtés des cadres comme Danso, Sotoca ou encore Openda, ont globalement géré face à la bande de Frédéric Antonetti, qui pouvait lui compter sur Djiku, Guilbert, Sanson et Bellegarde.

La suite après cette publicité

Lens, pourtant assez timide en début de partie, n’a pas mis longtemps à faire rugir son public. Servi en retrait par Thomasson, Frankowski a eu tout le temps d’ouvrir son pied droit pour déposer le ballon au fond des filets de Sels (1-0, 11e). Après l’explosion de joie du stade Bollaert, qui a dû attendre la validation de la VAR, les hommes de Franck Haise ont dominé les débats. Mais ils se sont heurtés à un Sels ultra-vigilant. Le portier belge a repoussé les multiples assauts des Sang et Or, que ce soit devant Thomasson (18e), Fulgini (23e) ou Openda (43e).

À lire

Lens - Strasbourg : l’arbitre se blesse en plein match

Réveil trop tardif pour Strasbourg à Lens

Dominés, mais loin d’être abattus, les Strasbourgeois manifestaient leurs intentions d’aller de l’avant dès que l’occasion se présentait. Mais Samba veillait au grain, notamment sur une tentative de Diallo (16e). Au retour des vestiaires, après un changement insolite d’arbitre central, le RCSA continuait de se montrer volontaire, tout en manquant encore de justesse dans le dernier tiers du terrain. Dans le même temps, Sels claquait son 6e arrêt de la soirée en repoussant une mine de Fulgini (63e), histoire de maintenir son équipe en vie face au 2e de L1. Les espoirs alsaciens n’ont toutefois pas fait long feu.

La suite après cette publicité

Medina, d’une sublime volée parfaitement placée rentrée à l’aide du poteau, a fait le break pour Lens après une nouvelle validation par la VAR (2-0, 65e). Une nouvelle réalisation ô combien importante. Car Antonetti a joué ses atouts offensifs en fin de rencontre. Et l’un des entrants, Gameiro, a fait mouche d’un délicieux enroulé à l’extérieur de la surface lensoise pour réduire le score et faire peur aux fans lensois (2-1, 84e). Mais Strasbourg n’est pas parvenu à réitérer son récent exploit au Vélodrome, et a même perdu gros avec l’expulsion de Diallo, qui n’a pas su garder son calme face à l’abitre après une situation litigieuse dans la surface lensoise.

Le PSG peut trembler à Nice

Le RCL, plus que jamais meilleure équipe de Ligue 1 à la maison, confirme ainsi toute sa solidité : les Sang et Or n’ont jamais perdu après avoir ouvert le score cette saison. Voilà le RC Lens à seulement trois petits points du leader parisien, qui se déplacera à Nice avec une sacrée pression. Strasbourg, défait pour la deuxième fois d’affilée, devance l’AJ Auxerre uniquement grâce à une meilleure différence de buts. Sa place hors de la zone rouge sera donc menacée pendant ce nouveau week-end de football sur les pelouses françaises.

La suite après cette publicité