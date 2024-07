Xavi Simons annonce de grandes révélations sur le Barça

En 2019, Xavi Simons quittait libre le FC Barcelone direction le PSG. Un départ étonnant pour un des plus gros talents de la Masia et qui n’a jamais été réellement compris chez les supporters. La direction barcelonaise n’avait pas été claire sur ce sujet non plus et cet été, après s’être clairement révélé au PSV puis à Leipzig, Xavi Simons a été associé au Barça. On évoquait un retour en transfert sec alors que le PSG réclame 80 millions d’euros. Ce mercredi, après l’élimination des siens en demi-finale de l’Euro, Xavi Simons a été interrogé sur son avenir.

Et alors qu’on l’a questionné sur le Barça et son mystérieux départ en 2019, l’attaquant de 21 ans a tenu à être assez clair. «Je suis un garçon qui travaille chaque jour pour réaliser mes rêves. Les gens peuvent avoir une opinion qu’on leur a dite. Ce que je peux dire, c’est que tout ce qu’ils disent n’est pas vrai. Un jour, je parlerai de tout ce qui s’est passé au FC Barcelone. J’ai beaucoup de gens qui me soutiennent et parient sur moi et c’est ce qui me reste,» a commenté Xavi Simons dans des propos rapportés par Sport. A l’époque, certaines personnes au sein du Barça estimaient que Xavi Simons était plus un produit marketing qu’un joueur en devenir…