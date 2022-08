Le FC Barcelone a fait une promesse à Bernardo Silva

Alors que les rumeurs envoyant Bernardo Silva au FC Barcelone se font de plus en plus insistantes, le club aurait assuré au Portugais qu'il rejoindrait le Camp Nou avant la fermeture du mercato estival selon Sport.

Si le joueur de 28 ans venait à poser ses valises en Catalogne, il deviendrait alors la plus grosse opération de l'été des Blaugranas, lui qui serait en contact avec le club de manière régulière, et qui est considéré comme un élément capital, tant pour Xavi que pour Joan Laporta. L'arrivée du milieu de terrain entrainerait cependant obligatoirement le départ d'autres joueurs, tels que Miralem Pjanic, Nico Gonzalez voire Frenkie de Jong, sur lequel la pression se fait de plus en plus insistante.