FC Barcelone : un accord aurait été trouvé avec Manchester City pour Bernardo Silva

Auteur d'un mercato estival complètement fou, le FC Barcelone ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Jules Koundé, Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessié et Andreas Christensen ont déjà posé avec la tunique blaugrana, mais deux autres dossiers doivent encore être réglés avant la fin du mercato. En effet, les Catalans ne perdent pas de temps et sont d'ores et déjà prêts à accueillir un nouveau renfort avec l'arrivée de Marcos Alonso, le latéral gauche espagnol de Chelsea.

Mais en plus de combler son secteur défensif, le Barça travaillait difficilement ces derniers jours pour boucler l'arrivée de Bernardo Silva. Alors que le feuilleton autour de l'international portugais (70 sélections, 8 buts) avait débuté à la fin du mois d'aout, Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, avait émis le doute sur l'avenir de son milieu de terrain. «Si vous voulez partir, si vous avez une offre et que les clubs se mettent d'accord... c'est le bon sens. C'est un joueur important et spécial, mais je ne sais pas ce qui va se passer», avait-il assuré en conférence de presse.

Un transfert autour de 50 à 55 M€

Et le dossier a pris une nouvelle dimension ces dernières heures. Le milieu Cityzen avait déjà conclu un accord total avec le FC Barcelone pour un transfert cet été. Et selon les dernières informations du journaliste Gerard Romero, très bien informé, le Barça est maintenant parvenu à trouver un nouvel accord avec Manchester City autour d'un transfert entre 50 et 55 millions d'euros. Une avancée significative dans ce dossier, même si Romero a ensuite précisé que le Barça «prévoyait» l'arrivée de l'ex-Monégasque autour de ces chiffres-là.

Car un autre point reste à éclaircir : le financement de ce dossier. Initialement, Bernardo Silva ne devait signer que si Frenkie de Jong quittait le club ou acceptait de réduire son salaire. Le Barça semblait prêt à tout pour le faire partir afin de pouvoir enregistrer le Portugais, ainsi que ses autres recrues estivales. Il restera encore à définir la durée du contrat et les autres détails financiers de ce transfert, mais cela reste en bonne voie. Le club catalan est donc, encore, sur le point de frapper fort.