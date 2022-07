Accord total entre le FC Barcelone et Bernardo Silva !

Le feuilleton autour de l'avenir de Frenkie de Jong ne semble pas prêt de connaître son dénouement. Le milieu de terrain néerlandais ne souhaite pas quitter le FC Barcelone, mais le président Joan Laporta et l'entraîneur Xavi Hernandez n'ont pas hésité à lui mettre la pression pour baisser son salaire ou même quitter le club durant ce mercato estival. Manchester United et maintenant Chelsea ont montré leur intérêt pour l'Oranje de 25 ans, les Blues étant même proches de transmettre leur première offre selon Sport.

La suite après cette publicité

En cas de départ, le Barça a déjà ciblé son successeur : le milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silva. Les dirigeant catalans veulent profiter des bonnes relations avec leurs homologues cityzens pour faciliter les négociations et finaliser le transfert dès que possible : «c’est un très bon joueur. Je dois respecter, cependant, il appartient à Manchester City. J’ai des amis là-bas, comme Pep Guardiola, Tixi Bergstein et Khaldoon Al Moubarak. Il y a beaucoup de gens que je connais», déclarait Joan Laporta à CBS Sports.

Silva d'accord avec le Barça

Car si les deux clubs n'ont pas encore trouvé de terrain d'entente, le FCB a déjà l'aval du joueur de 25 ans : en effet, d'après les informations du quotidien catalan Sport, le club blaugrana a déjà conclu un accord total avec l'international portugais (70 sélections, 8 buts) pour un transfert, qui ne devrait être amorcé qu'en cas de départ du Batave, encore sous contrat avec le Barça pour les quatre prochaines saisons.

Le quadruple champion d'Angleterre, lié avec les Skyblues jusqu'en juin 2025, pourrait ainsi devenir la sixième recrue estivale d'un mercato XXL du côté du FC Barcelone après Raphinha, Lewandowski, Christensen, Kessié et Koundé plus récemment. Une arrivée de taille pour l'effectif de Xavi qui pourrait coûter autour des 80 millions d'euros aux dirigeants catalans, qui ont déjà déboursé plus de 150M depuis l'ouverture du marché...