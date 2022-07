FC Barcelone : Joan Laporta met la pression sur Frenkie De Jong

Alors que le syndicat des joueurs néerlandais s'insurgeait hier du traitement réservé à Frenkie De Jong par son club du FC Barcelone, la dernière déclaration de son président pourrait également faire réagir l'association.

« Il veut rester et nous voulons qu'il reste. Cela est le plus important. Ce qui est clair, c'est que nous avons une nouvelle échelle salariale et que tous les joueurs doivent s'y intégrer. On essaie de faire comprendre à ces joueurs la réalité du club. On se retrouve avec une masse salariale déclenchée à plus de 40%. Nous devons tous faire un effort. Nous allons tout faire pour qu'il reste et nous espérons que le joueur fera aussi tout son possible pour rester » a-t-il déclaré. Un message pour le moins des plus limpides.