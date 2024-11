Lionel Messi pense revenir à Barcelone

Sous contrat avec l’Inter Miami jusqu’en décembre 2025, Lionel Messi (37 ans) terminera sa carrière au sein du club floridien. Mais dans un entretien accordé à NouClam3Cat, qui sera diffusé le 28 novembre prochain, la Pulga a indiqué qu’elle et sa famille vont revenir à Barcelone.

« Mes enfants sont catalans. J’y ai vécu toute ma vie. En fait, j’ai l’impression d’appartenir à Barcelone. Ma famille et moi pensons toujours à la possibilité de revenir y vivre un jour, car mes enfants, ma femme et moi regrettons beaucoup notre vie à Barcelone. Nos amis et les nombreuses choses que nous avons laissés derrière nous nous manquent. »