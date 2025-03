Inter Milan : l’avenir de Marcus Thuram scellé par son coiffeur

Depuis son arrivée à l’été 2023, Marcus Thuram est un élément très important pour l’Inter Milan. Compère d’attaque de Lautaro Martinez, le buteur français empile les buts et réalise une deuxième cuvée absolument géniale en Lombardie. Auteur de 15 buts en 35 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant de 27 ans s’est affirmé comme l’un des meilleurs attaquants d’Europe et semble parfaitement à son aise à Milan. Sous contrat jusqu’en 2028, l’attaquant n’imagine pas son avenir ailleurs, comme l’a confié Zefrai, son coiffeur, dans un entretien accordé à Sky Italia :

«Marcus aime l’Inter, il se sent bien à Milan. Je lui ai demandé : «Tu ne voudrais pas aller ailleurs ? Il m’a répondu : non, je suis bien ici.» Je me souviens que lors de sa deuxième année à Gladbach, l’Inter est venu le chercher en Allemagne. J’ai tout de suite dit à Marcus que c’était un grand club. Je lui ai envoyé des reels et des TikToks de l’Inter, des supporters, du stade, je lui ai parlé de San Siro… il était enthousiaste à propos de tout.» Voilà qui devrait plaire aux fans des Nerazzurri.