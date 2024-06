Qualifs CdM 2026 : la Guinée s’offre l’Algérie, l’Egypte fait le job, le Ghana renverse le Mali

Suite des éliminatoires de la zone Afrique. Avec une qualification en ligne de mire pour le Mondial 2026 organisé conjointement par le Canada, les Etats-Unis et le Mexique, l’Algérie était aux prises avec la Guinée au stade Nelson Mandela de Baraki, ce mercredi. Avec deux victoires acquises contre la Somalie et le Mozambique à l’automne dernier, la sélection algérienne, en pleine transition depuis l’arrivée de Vladimir Petkovic, entendait poursuivre son sans-faute. En face, le Syli National affichait jusqu’à ce jour un bilan mitigé à l’image de sa défaite surprise face au Botswana au mois de novembre. Néanmoins, l’équipe dirigée par Kaba Diawara pouvait capitaliser sur son parcours séduisant lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations pour retrouver de l’allant dans cette campagne de qualification.

Malgré des intentions de part et d’autre, les deux équipes ont livré une première partition assez terne où les occasions de buts ont cruellement manqué bien que l’Algérie est mieux fini en se montrant pressante mais brouillonne. La meilleure opportunité est à mettre au crédit de Gouiri, en début de partie, avec une frappe enroulée qui a forcé Kone à la parade. Au retour des vestiaires, Sylla est venu décanter la situation en faveur des Guinéens. Une joie de courte durée puisque Benrahma, avec de la réussite et bien aidé par le malheureux Baldé, a immédiatement répondu au joueur d’Arouca. Inspiré, Camara a redonné un avantage définitif au Syli national à l’aide d’une lourde frappe depuis l’extérieur de la surface. Sous les yeux de Karim Benzema, en vacances en Algérie, les Fennecs ont poussé sans parvenir à combler leur retard, frustrés par un sauvetage de Sow sur sa ligne (2-1). Battue à domicile, l’Algérie cède du terrain à la Guinée.

Dans les autres rencontres de la soirée, le Mali défiait le Ghana. Eliminés prématurément de la précédente CAN, les protégés d’Otto Addo peinent à renouer avec la victoire et leurs difficultés actuelles dans le jeu se sont faites ressentir lors du premier acte à Bamako. Cueillis à froid par l’ouverture du score du Brestois Doumbia, les Black Stars ont inversé la tendance en deuxième période par l’intermédiaire du Lyonnais Nuamah et de son compatriote Ayew. Avec ce succès étriqué (2-1), le Ghana grimpe à la deuxième place et relègue le Mali au troisième rang. Un résultat qui fait également les affaires des Comores, toujours en pole position dans le groupe I. En parallèle, le Sénégal était confronté à la République démocratique du Congo. Si le Marseillais Sarr a montré la voie aux siens, les Léopards ont accroché le point du nul grâce à Mayele en fin de partie (1-1).

Au Caire, l’Egypte recevait le Burkina Faso. Invaincus depuis le début des éliminatoires, les Pharaons ont fait la différence d’entrée de jeu grâce à un doublé en quatre minutes à mettre au crédit de l’attaquant du Trabzonspor, Trézéguet. Malgré la réduction de l’écart signée Traoré, les partenaires de Mohamed Salah ajoutent un troisième succès en autant de rencontres (2-1) et s’envolent en tête de la poule A tandis que le Burkina Faso reste bloqué à la troisième place et demeure sous la menace du Sierra Leone, qui affiche le même nombre de points au compteur. Opposé au Rwanda (1-0), le Bénin s’en est remis à une réalisation de son jeune prodige, Dodo, pour revenir à hauteur des Amavubi dans le groupe C en attendant la confrontation entre l’Afrique du Sud et le Nigéria, ce vendredi.

Les résultats complets du multiplex

Algérie 1-2 Guinée : Benrahma (51e) / Sylla (50e), Camara (63e)

Mali 1-2 Ghana : Doumbia (45e+1) / Nuamah (58e), Ayew (90e+4)

Egypte 2-1 Burkina Faso : Trezeguet (4e, 8e) / Traoré (57e)

Sénégal 1-1 RD Congo : Sarr (45e+1) / Mayele (85e)

Bénin 1-0 Rwanda : Dodo (37e)