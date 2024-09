Liga : le Real Madrid écrase l’Espanyol avec un Mbappé buteur

En attendant le séduisant Villarreal - FC Barcelone de demain (18h30), le Real Madrid a fait le job de son côté ce soir, malgré quelques frayeurs évitables. Sur leur pelouse, les hommes de Carlo Ancelotti ont écarté un Espanyol Barcelone longtemps confondant de faiblesse (4-1), arrivé avec la bouée et les brassards pour jouer le match nul, et finalement reparti bredouille. L’addition aurait d’ailleurs pu être bien plus salée si les Merengues s’étaient montrés saignants en première période… Au bout de dix minutes, ils étaient proches d’ouvrir le score grâce à Kylian Mbappé. Sur une remise astucieuse de Güler, l’attaquant tricolore enchaînait contrôle poitrine et frappe, mais se heurtait à un Garcia vigilant (11e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Real Madrid 14 6 10 4 2 0 13 3 13 Espanyol 7 6 -3 2 1 3 6 9

Les moments de chaleur s’intensifiaient sur le but catalan, d’abord avec les tentatives de Güler (14e), titularisé pour faire souffler Vinicius, de Fran Garcia (16e), puis sur une frappe rasante et cadrée de Kylian Mbappé, encore, après un relais avec Bellingham et Rodrygo (20e). Le Français, entreprenant mais pas toujours escorté par la réussite ce soir, manquait complètement sa reprise de volée après un bel enchaînement (25e), puis écrasait trop sa frappe du pied gauche sur un service étoilé de Luka Modric (29e). À son tour, Jude Bellingham lâchait une ogive à l’entrée de la surface, mais Garcia s’interposait une nouvelle fois (38e). Les Catalans, étouffés et pris dans l’étreinte, tentaient de surprendre Courtois du milieu de terrain via Puado. Un aveu de faiblesse, qui symbolisait quelque peu leur première période, sans relief.

En seconde période, Kylian Mbappé était encore le premier à s’illustrer. Trouvé par Bellingham, l’ex-Parisien déclenchait une frappe en pivot, mais encore captée par Garcia (48e), alors que l’Anglais s’inclinait lui aussi face à un gardien en état de grâce (50e). Côté catalan, Romero jetait enfin un froid sur la cage de Courtois, mais sa mine flirtait avec le poteau du Belge (48e). L’avertissement avant la sanction, car contre le cours du jeu, les hommes de Manolo Gonzalez douchaient le Bernabeu. Sur un centre anodin de Carreras, Courtois déviait le ballon dans son propre but (54e, 0-1). Ancelotti lançait son arme fatale, Vinicius, et Madrid égalisait trois minutes plus tard grâce à Carvajal, attentif au mauvais renvoi de Garcia sur un centre de Bellingham, certainement le meilleur Madrilène de la soirée (58e, 1-1).

Rodrygo était proche de marquer après un superbe solo de Mbappé (62e), Bellingham jetait un frisson à son tour (64e), mais la lumière venait finalement de Vinicius. Le Brésilien délivrait un centre au cordeau de l’extérieur du pied à Rodrygo, qui n’avait plus qu’à marquer dans le but vide (75e, 2-1). Comme l’appétit vient en mangeant, Vinicius se mêlait à la fête en ajustant parfaitement Garcia après avoir été trouvé en profondeur par Kylian Mbappé (78e, 3-1). Le Français clôturait la fête sur penalty (90e, 4-1), après un joli travail d’Endrick. Un quatrième but sur ses 4 derniers matches, c’est le bilan de Kylian Mbappé, décisif mais surtout influent. Le Real Madrid revient à un point du Barça, qui aura la possibilité d’étirer son avance demain.