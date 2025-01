PSG - Manchester City : la prestation choquante de João Neves

Ce mercredi soir, le PSG jouait sa qualification ou presque face à Manchester City dans le cadre de l’avant-dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Au Parc des Princes, la défaite était interdite pour la formation de Luis Enrique. Et comme à son habitude, pour le match le plus important de la saison, le coach espagnol réservait des surprises avec notamment l’absence d’Ousmane Dembélé sur le banc et la titularisation de Fabian Ruiz au milieu de terrain. Ce dernier était préféré à Warren Zaire-Emery.

Mais si le milieu de terrain espagnol a été scruté avec grand intérêt et parfois sifflé par le public du Parc, les yeux des quelques 48 000 spectateurs présents au stade ont été rivés sur un autre joueur : Joao Neves. Du haut de ses 20 ans, l’international portugais a réalisé une prestation exceptionnelle. Ce genre de prestation du niveau de la Ligue des Champions et qui te fait gagner un match. S’il avait débuté par une tête non cadrée au deuxième poteau (9e), il est ensuite monté en puissance. Capable d’éteindre à lui tout seul le pressing adverse, l’ancien de Benfica a surtout mis bien plus d’engagement que ses autres coéquipiers de l’entrejeu.

Partout sur le terrain

Au four et au moulin, à la création, à la récupération, il a fait parler sa technique pour créer le danger. Avec 70% de duels gagnés sur ce match (11 duels remportés, ce qui est énorme dans un match de ce style), Joao Neves a été le Parisien le plus actif. Pour le plus grand bonheur de son coach Luis Enrique qui a ainsi pu compter sur la capacité de son milieu à littéralement savoir tout faire. « Plusieurs émotions partagées, on a dominé en première période. En seconde, on aurait pu mieux revenir, ils ont pris le contrôle du match. Même en perdant 2-0, on a réussi à revenir, je suis très heureux. On a toujours eu les mêmes idées, la même philosophie du jeu. C’est ça le secret. On est resté concentré sur le prochain, ballon, la prochaine action. Oui, on sait qu’il reste encore un match, c’est ça le plus important. Dans trois jours, on a un match de L1, on est concentré sur celui-là», a confié le joueur après la rencontre.

Déjà de loin le meilleur parisien avant la 78e, il a entériné tout débat en offrant la victoire à son équipe d’une tête au second poteau. Comme en première période, il s’est retrouvé étrangement seul, profitant des largesses défensives de City. Et cette fois, il n’a pas tremblé au moment de placer son coup de casque. Un but qui a offert la victoire à son équipe et qui a scellé la remontada des siens. Surtout, il a confirmé que Joao Neves, malgré sa jeunesse, est assurément le leader technique et tactique du PSG de Luis Enrique. «Je ne lui aurais pas donné le trophée d’homme du match (rires)», ironisait en zone mixte Gianluigi Donnarumma avant de revenir plus sérieusement sur la prestation de son coéquipier. «Non, Joao Neves est un joueur exceptionnel. Rien à dire. Mais ce soir, toute l’équipe a été exceptionnelle. C’est l’équipe qui est l’homme du match.» Il est vrai que le PSG a livré une prestation plus qu’aboutie. Mais cette fois, c’est bien Joao Neves qui sort du lot.