OM : André Villas-Boas part encore au clash avec les journalistes

La suite après cette publicité

André Villas-Boas semble plutôt tendu en ce moment. Vendredi soir, son équipe l'a emporté 1-0 sur la pelouse de Strasbourg, offrant une prestation pour le moins assez morne, avec aucun tir cadré outre le but inscrit par Morgan Sanson. Interrogé en bord de terrain par Téléfoot, l'ancien de Porto avait déjà répondu aux critiques à ce sujet : « il faut arrêter à un moment. (...) On gagne 1-0, qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Arrêtez avec vos conneries... Pardon ».

Et visiblement, la température n'était pas redescendue quand, une bonne vingtaine de minutes plus tard, il est passé en conférence de presse. Un journaliste a tenu à mettre en avant le contenu plutôt médiocre proposé par son équipe, ce qui a eu le don d'énerver le tacticien lusitanien. « Décevant pour qui ? Pour toi ? Pour moi non, c'est seulement pour toi », s'est-il d'abord emporté.

André Villas-Boas se satisfait du résultat

Ce à quoi le journaliste en question lui a répondu que cet avis et cette déception quant au jeu de l'OM étaient partagés par beaucoup de monde. Là aussi, la réponse a été dure... « Bon alors tu vas prendre tes amis pour faire le groupe des déçus là-bas et le groupe des contents dans le vestiaire. Il faut que tu cherches Barcelone ou la Juventus pour avoir plus de contenu », s'est agacé le Portugais.

Le tout, avant de conclure : « l'année dernière, on a gagné contre Lille 2-1 avec un seul tir cadré, c'est extraordinaire. Oui ça me suffit pour gagner contre Lille et prendre trois points. Et pour aller en Ligue des champions ». Si l'Olympique de Marseille reste dans une très bonne situation en Ligue 1 d'un point de vue statistique avec cette quatrième place, la tension semble monter autour du tacticien portugais...