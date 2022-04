Erling Haaland agace déjà le vestiaire du Real Madrid

La suite après cette publicité

C'est le gros feuilleton de l'été prochain, peut-être même devant Kylian Mbappé, dans la mesure où l'avenir du Français ne devrait se jouer qu'entre deux clubs, le Real Madrid et le PSG, avec un sacré avantage pour les Merengues. Pour le buteur norvégien en revanche, c'est bien plus flou au moment où on écrit ces quelques lignes, avec une course endiablée pour se l'offrir.

Si le Real Madrid a longtemps été désigné comme grand favori, avec le Barça et le Bayern aussi annoncés comme prétendants crédibles, c'est aujourd'hui Manchester City qui semble en pole position. Ce wee-end, les tabloïds britanniques dévoilaient qu'une première réunion entre les Citizens et le clan du joueur avait eu lieu. Mino Raiola souhaite ainsi récupérer une commission de 40 millions d'euros, pendant qu'Alf-Inge, père du buteur, réclame 30 millions d'euros. Quant au salaire du joueur, Manchester City est prêt à lui offrir le plus haut salaire du club, à égalité avec Kevin de Bruyne, qui touche actuellement un peu plus de 20 millions d'euros annuels.

Pas de souci avec Mbappé

Et du côté de Madrid, on suit ça de très près. C'est aussi le cas dans le vestiaire. Dans un effectif où il y a certaines inégalités avec les joueurs les mieux payés (Eden Hazard et Gareth Bale) qui sont loin d'être les plus performants, les joueurs craignent l'arrivée d'Haaland. Selon Goal Espagne, beaucoup de joueurs du Real Madrid seraient agacés par l'idée de voir le buteur du Borussia Dortmund arriver et potentiellement toucher plus du double de leur salaire, alors qu'ils ont tout gagné sous la tunique blanche.

Surtout que, comme les deux joueurs mentionnés ci-dessus, Haaland semble assez sujet aux pépins physiques et pourrait rater bon nombre de matchs. Un problème de salaire qui ne se pose pas avec Mbappé, puisqu'au sein du vestiaire madrilène, on considère que le joueur mérite, de par son statut de champion du monde, des émoluments conséquents, surtout qu'aucun montant de transfert ne devra être réglé. Autant dire qu'à Madrid, les joueurs ont fait leur choix...