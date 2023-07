Sergio Ramos a choisi son futur club !

La suite après cette publicité

Il fait partie de cette belle liste de joueurs libres pour le moins intéressante pour bien des clubs à travers la planète. Aux côtés de joueurs comme ses compatriotes Isco ou David de Gea, Sergio Ramos est ainsi un des free agent les plus cotés du moment, lui qui a prouvé qu’il a encore une ou deux bonnes saisons dans les pattes encore. Ces derniers jours, il a ainsi été au coeur de bon nombre de rumeurs.

Il a ainsi été question d’un retour à Séville, ou même d’un départ direction l’Arabie saoudite. Le spectre de la Premier League s’est aussi manifesté. Mais finalement, c’est de l’autre côté de l’Atlantique que l’Andalou devrait poursuivre sa carrière. Du moins, si on se fie aux informations du média espagnol Sport.

Une belle destination

Comme l’explique Sport, le défenseur est en négociations très avancées avec l’Inter Miami. Le joueur formé à Séville retrouverait ainsi Lionel Messi et Sergio Busquets, anciens coéquipiers au PSG pour le premier, et en sélection espagnole pour le deuxième. Ramos a donné sa préférence à l’Inter Miami, avant l’Arabie saoudite ou un retour en Espagne, et aura pour responsabilité de remettre dans le droit chemin la franchise qui est dernière de sa conférence en MLS.

Le média espagnol rajoute que Ramos n’arrivera pas seul en terres floridiennes, puisque Jordi Alba, également sans contrat, devrait le rejoindre. Reste tout de même à voir comment s’organisera l’Inter Miami, au niveau des joueurs désignés notamment et des salaires qu’il pourra proposer à chacun. Mais le projet Liga de Miami est pour le moins alléchant…