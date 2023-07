Mercato : ces joueurs libres qui vont enflammer le mois de juillet !

La suite après cette publicité

Marcus Thuram à l’Inter. Lionel Messi à Miami. Karim Benzema à Al-Ittihad. Ilkay Gündogan à Barcelone. De nombreux joueurs en fin de contrat ont d’ores et déjà changé d’air, en officialisant leur arrivée dans un nouveau club, bien avant cette date symbolique du 1er juillet, lendemain de la fin des baux dans le monde footballistique. Pour d’autres joueurs, il ne manque plus que l’officialisation en bonne et due forme, c’est le cas notamment de Milan Skriniar et Marco Asensio au PSG.

Mais plusieurs d’entre eux voient encore leur avenir en pointillé, entre négociations bloquées ou intérêts flous. Mais nul doute que la liste de ces joueurs disponibles va intéresser plusieurs écuries durant ce mois de juillet. Des véritables grosses options ou des solides alternatives, le mercato d’été s’écrit aussi avec des montants à zéro euro.

À lire

Hellas Vérone : Marco Baroni arrive sur le banc

Pas de grand monde aux cages

Sur le poste de gardien de but, les clubs à la recherche d’un nouveau portier risquent d’être légèrement déçus. Mais il y a, malgré tout, un joli coup à réaliser sur le marché à ce poste. L’international espagnol, David de Gea (32 ans) a officiellement quitté le club de Manchester United après avoir gardé les cages des Red Devils pendant douze saisons. L’ancien portier de l’Atlético de Madrid est mentionné du côté de l’Arabie saoudite où il aurait reçu une offre XXL. Son aventure ne devrait en tout cas plus s’écrire à Old Trafford puisque la direction mancunienne est en passe de verrouiller l’arrivée d’André Onana. Dans le championnat français, le gardien de Toulouse, Maxime Dupé (30 ans) pourrait intéresser des clubs de Ligue 1.

La suite après cette publicité

De jolis coups à réaliser en défense

En défense, les écuries européennes auront néanmoins quelques profils à sonder - plus ou moins expérimentés. Parmi les grandes figures du poste, Sergio Ramos (37 ans) n’a pas renouvelé son contrat avec le Paris Saint-Germain. L’avenir du défenseur central espagnol reste pour le moment en suspens, alors que son nom a été lié à des rumeurs en Arabie saoudite mais également pour un retour au Séville FC où il a explosé avant de partir au Real Madrid. Tout comme Samuel Umtiti (29 ans) qui a résilié hier son contrat avec Barcelone après une bonne saison à Lecce en Italie. D’autres braves gaillards sont disponibles en ce 1er juillet si un club a besoin de renforcer sa charnière axiale avec Joël Veltman (31 ans), qui a rendu de belles copies sous Roberto De Zerbi à Brighton cette saison ou encore Yerry Mina (28 ans), qui s’est imposé comme un cadre défensif d’Everton ces dernières saisons. Quant à Stefan de Vrij (31 ans), tous les signaux sont au vert pour une prolongation à l’Inter. En Ligue 1, Jérôme Boateng (34 ans) espère trouver un point de chute après un échec à l’OL, alors qu’Alexander Djiku (28 ans) pourrait découvrir sa première expérience étrangère. Sur les ailes, notre attention se porte surtout Vladimir Coufal (30 ans), qui faisait les beaux jours de West Ham, et l’explosif international mexicain Gerardo Arteaga (24 ans) qui s’est bien développé en Belgique sous le maillot du KRC Genk.

Quelques paris pour le milieu

Dans le cœur du jeu, les dirigeants pourront se tourner sur des profils variés. Le nom le plus ronflant reste celui de James Rodriguez (31 ans), en quête d’une nouvelle aventure après des expériences passées à Everton, au Qatar et à l’Olympiakos. Du côté de l’Angleterre, Alex Oxlade-Chamberlain (29 ans) n’a pas prolongé son bail avec Liverpool et de nombreux clubs anglais, notamment Aston Villa et Brighton se sont renseignés selon la presse britannique. Le milieu défensif de Cologne et ancien joueur de Montpellier, Ellyes Skhiri (28 ans) est également libre de signer où il le souhaite. Le vétéran gallois Aaron Ramsey (32 ans) va aussi quitter la Côté d’Azur et l’OGC Nice pour trouver une nouvelle aventure et un retour à Cardiff est dans les tuyaux. Pour le plus grand bonheur des fans marseillais, Kevin Strootman (33 ans) est lui aussi en fin de contrat.

La suite après cette publicité

Les enchères pour le secteur offensif

En revanche, sur les postes offensifs, la concurrence risque de s’intensifier mais les déçus auront des alternatives. Parmi les plus gros noms, on retrouve surtout Angel Di Maria (35 ans), proche d’un retour à Benfica, Eden Hazard (32 ans), qui se questionne encore sur son avenir, mais aussi l’attaquant ivoirien Wilfried Zaha (30 ans), convoité par plusieurs clubs, et l’ancien Parisien Lucas Moura (30 ans). En Ligue 1 également, certains joueurs vont vraisemblablement attirer les projecteurs sur eux dans les prochains jours, à l’heure où Alexis Sanchez (34 ans) n’est désormais, plus officiellement, un joueur de l’Olympique de Marseille. Du côté de LOSC, les prétendants pour Jonathan Bamba (27 ans) ne devraient manquer, surtout en Ligue 1. Il faudra également surveiller les situations de Moussa Dembélé (26 ans), qui quitte l’OL, ainsi que de Ben Brereton Díaz (24 ans), auteur d’une belle saison en Championship avec Blackburn.