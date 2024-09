Real Madrid : Rodrygo hausse le ton

Cela commence à faire beaucoup pour Rodrygo. L’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, avec le désir des médias espagnols de le voir briller quitte à oublier le Brésilien, et son absence dans la liste des 30 nommés au Ballon d’Or ont fait réagir le joueur depuis le début de saison, qui n’a pas manqué de publier des messages sur Instagram. Et il a enfoncé le clou avec une interview accordée à ESPN Brésil.

D’abord pour revenir sur la polémique liée au Ballon d’Or. « J’étais bouleversé, je pense que je le méritais. Je ne veux pas rabaisser les joueurs qui sont là, mais je pense que j’avais ma place dans les 30. C’était une surprise… Mais je ne peux pas faire grand-chose, ce n’est pas moi qui décide de ces choses », a-t-il d’abord expliqué, avant de revenir sur sa réaction sur les réseaux sociaux. « J’ai fait une publication quelque peu moqueuse. Maintenant, il n’y a pas grand-chose à dire. Tout le monde connaît mon indignation. Tout le monde m’a soutenu, aussi bien en équipe nationale qu’au Real Madrid. Les gens m’ont envoyé des messages », a-t-il assuré.

Rodrygo se lâche sur son utilisation

Son absence de la liste des nommés, malgré une saison réussie aussi bien collectivement qu’individuellement, témoigne clairement d’un manque de reconnaissance envers le Brésilien. Son profil de joueur collectif, moins percutant que Vinicius, le dessert, et il s’en rend bien compte. « Souvent, je ne fais que combler le vide qui manque devant. Y a-t-il quelqu’un qui manque là-bas ? Mettez Rodrygo. Est-ce qu’il manque quelqu’un à droite ? Quelqu’un manque-t-il en tant que numéro 9 ? C’est tout. Cela peut me déranger un peu, mais je suis un joueur d’équipe », explique-t-il, avec une grande lucidité.

Cela ne le rend pas moins indispensable au Real Madrid, bien au contraire, et il a été décisif à de nombreuses reprises dans les succès rencontrés par la Casa Blanca ces dernières saisons. Et pourtant, c’est lui que l’on semble sacrifier à chaque occasion. C’est pourquoi son clan a décidé de mettre en place un plan d’action, pour remonter la cote de popularité de Rodrygo, avec une présence médiatique plus grande. D’où cette interview où le joueur de 23 ans hausse clairement le ton.