Real Madrid : Rodrygo a mis en place un plan plus agressif…

Rodrygo (23 ans) vit des moments difficiles. Sur le terrain, le Brésilien a plus que jamais gagné le droit d’être respecté. Ailier de renom, l’ancienne pépite de Santos a su s’imposer au fil des années au sein d’un club aussi exigeant que le Real Madrid. Membre à part entière de l’équipe première depuis deux ans, l’international auriverde (27 sélections, 6 buts) affiche un bilan plus que flatteur (55 buts et 42 passes décisives en 221 matches, toutes compétitions confondues).

La suite après cette publicité

Rodrygo répond cash

Malheureusement pour lui, ses performances ne l’ont jamais mis dans la case des intouchables de la Casa Blanca comme peut l’être Vinicius Junior. La preuve a d’ailleurs été très vite apportée au moment où l’arrivée de Kylian Mbappé à Madrid ne faisait plus aucun doute. À l’heure où les journalistes se demandaient quel onze allait aligner Carlo Ancelotti, Rodrygo était clairement désigné comme le premier à aller s’asseoir sur le banc. Des rumeurs face auxquelles l’intéressé avait vivement réagi, laissant planer le doute sur son avenir chez les Merengues.

À lire

L’ambassadeur du Brésil défend Vinicius en pleine polémique

«Eh bien… Tout peut arriver. J’ai un contrat ici mais… les années que j’ai passées ici ont été un plaisir pour moi. Comme je l’ai dit, je veux toujours être dans ce club, mais voyons voir ce qu’il passera. Tout est possible» Au final, Rodrygo est resté, il est même toujours titulaire, mais les polémiques ont continué, et ce, dès le début de cette saison 2024/2025. Suite au succès de la Casa Blanca en Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta, la presse madrilène s’enflammait pour la BVM, acronyme de Bellingham, Vinicius et Mbappé. Et Rodrygo dans tout ça ? Zappé. Quatre jours plus tard, sa réponse ne s’est pas fait attendre. Buteur décisif face à Majorque, le Brésilien laissait éclater son agacement sur ses réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Une nouvelle communication

«Bonjour les gars, hier (dimanche) le résultat n’était pas ce que nous voulions. En Liga, chaque point fait la différence à la fin. Je suis content de l’objectif et de l’évolution de l’équipe. La semaine dernière, ils (les médias, ndlr) ont parlé du trio Bellingham, Mbappé et Vini, mais ils vont devoir ajouter le R pour Rodrygo à cet acronyme.» Le Merengue a rapidement supprimé son post, mais le message est passé. Enfin, dernière friction en date : l’annonce des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2024%2C%20Vinicius%20Jr%20(). Absent de la liste, un peu à la surprise générale il est vrai, le Brésilien a une nouvelle fois réagi en postant une photo de tous ses trophées glanés la saison passée accompagnée d’un emoji mort de rire. Relevo explique d’ailleurs que son absence dans la liste du Ballon d’Or a été vécue comme une énorme injustice au regard du travail accompli au Real Madrid.

Toutes ces démonstrations de frustration ne sont évidemment pas anodines, mais elles témoignent d’un changement de stratégie de la part du Brésilien, selon Relevo. Le média espagnol assure que Rodrygo et son entourage ont adopté un plan de communication plus agressif depuis plusieurs mois, avec un but bien précis : gommer son manque de présence médiatique. Homme de devoir (et décisif !) qui ne rechigne jamais, le Madrilène ne veut plus se taire et veut davantage se montrer, se mettre en avant. En effet, lui et son équipe ont fait le constat, juste après le Mondial 2022, que la partie communication n’avait pas été assez travaillée. C’est donc pourquoi Rodrygo se montre plus présent sur ses comptes X ou Instagram et que ses statistiques personnelles sont davantage exposées. Cela sera-t-il suffisant pour le mettre au même niveau que ses coéquipiers stars du Real Madrid ?