Ballon d’Or 2024 : l’absence de Rodrygo fait polémique !

Rodrygo ne sait pas faire semblant. Cette saison, le Brésilien n’a pas hésité à utiliser ses réseaux sociaux pour faire passer quelques messages ici et là. Le 19 août dernier, le joueur du Real Madrid a répondu aux médias qui n’ont fait que de parler du trio Bellingham-Mbappé-Vinicius Jr et qui l’ont exclu de l’équation. «Bonjour les gars, hier (dimanche) le résultat n’était pas ce que nous voulions. En Liga, chaque point fait la différence à la fin. Je suis content de l’objectif et de l’évolution de l’équipe. La semaine dernière, ils (les médias, ndlr) ont parlé du trio Bellingham, Mbappé et Vini, mais ils vont devoir ajouter le R pour Rodrygo à cet acronyme. Nous avons un quatuor d’attaquants et le reste de l’équipe. Ils ont tous leur importance dans les matchs et montreront leur valeur dans les différentes compétitions auxquelles nous participons.» Des propos qui ont fait polémique en Espagne, où on estime qu’il aurait mieux fait de s’abstenir plutôt que d’étaler ses états d’âme. Finalement, l’international auriverde (27 sélections, 6 buts) a supprimé son post quelques heures plus tard. On a d’ailleurs appris que ce message avait été publié par son équipe de communication et qu’il ne l’avait pas rédigé lui-même.

Rodrygo n’a pas les mots

Hier soir, l’attaquant de 23 ans n’a certainement pas réalisé le montage publié sur son compte Instagram. Mais nul doute qu’il a totalement validé cette publication. Rodrygo n’a pas compris son absence de la liste des 30 nommés pour l’obtention du Ballon d’Or 2024. Auteur d’une belle saison avec les Merengues l’an dernier (17 buts, 9 offrandes en 51 rencontres toutes compétitions confondues), il a notamment remporté la Liga et la Ligue des champions. En revanche, il n’a pas soulevé la Copa América avec le Brésil. Malgré tout, il espérait figurer parmi les 30 finalistes, tout comme ses coéquipiers Vinicius Jr, Jude Bellingham, Dani Carvajal, Kylian Mbappé, Fede Valverde, Antonio Rüdiger et Toni Kroos (retraite). Ce qui n’aurait pas été surprenant. Mais le Brésilien n’a pas été sélectionné. Pour beaucoup, il est d’ailleurs le grand absent ou oublié de cette liste du BO. Ce qui est aussi son avis. Plutôt que d’utiliser des mots cette fois-ci, il a partagé un montage photo de tout ce qu’il a accompli durant l’exercice 2023-24. Le tout accompagné d’un émoji "surprise" et d’un autre "mort de rire".

À lire

Le joueur brésilien a pu compter sur le soutien de quelques personnalités, à l’image de Neymar Jr. Sur son compte Instagram, le joueur d’Al-Hilal a publié en story une photo de Rodrygo avec le maillot de la Seleção. Il a accompagné ce cliché d’un message : « minimum top 5 du monde ! Crack.» Jude Bellingham, lui, a partagé la publication de son coéquipier madrilène. Du côté de la presse, l’absence de Rodrygo fait aussi couler de l’encre. Au Brésil, Lance! a écrit à ce sujet : «Rodrygo a été exclu de la liste des 30 nominés pour le Ballon d’Or. Malgré une bonne saison pour le Real Madrid, le joueur offensif n’a pas été retenu par le magazine France Football, qui n’a cité que Vini Jr comme représentant du Brésil. Quelques heures après l’annonce des noms, le numéro 11 merengue a tenu un post énigmatique sur ses réseaux sociaux. Avec six photos, le joueur a rappelé des moments mémorables de la saison 2023-24, pour remettre en question son absence, et a utilisé des émojis pour se moquer de ce choix.» En Espagne aussi son cas a fait parler.

Une absence qui fait parler

Estadio Deportivo a d’ailleurs indiqué : «l’un des cas les plus frappants de ce Ballon d’Or 2024 est l’absence de Rodrygo Goes parmi les nommés. Le Brésilien, qui, comme ses coéquipiers, a remporté trois titres, dont la Liga EA Sports et la Ligue des Champions de l’UEFA, a été l’une des absences les plus marquantes lors de l’annonce des candidats au trophée individuel le plus important du monde du football. Le joueur du Real Madrid ne voulait pas laisser passer cela et, à travers ses réseaux sociaux, il a voulu exprimer son désaccord avec la décision de tous ceux qui ont participé aux votes. A travers son compte Instagram, l’attaquant merengue a laissé un message clair aux organisateurs de cette récompense. Pour ce faire, il a préparé un montage avec quelques photos de la saison dernière. Comme il ne pouvait en être autrement, dans certains d’entre eux, cela apparaît avec les titres remportés par le Real Madrid, qui a montré une grande domination dans les compétitions qu’il a remportées.» Même son de cloche dans les colonnes de AS.

«Il ne pleut jamais à volonté. Avec le Ballon d’Or, il est courant de voir des joueurs mécontents de ne pas être là. C’est le cas de Rodrygo Goes. Quelques heures après avoir vu la liste des nommés pour le prestigieux prix, le joueur du Real Madrid a partagé sur ses réseaux sociaux une photo récapitulative de tout ce qu’il a réalisé la saison dernière.» Marca a aussi évoqué cette absence. «Le Real Madrid, avec jusqu’à sept footballeurs (en comptant Mbappé), est l’équipe la plus représentée sur la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or. Kroos, Vinicius, Bellingham, Fede Valverde, Carvajal, Rüdiger et Kylian lui-même sont en compétition pour être le meilleur footballeur de l’année après une merveilleuse année avec le club blanc. Mais tout le monde n’a pas pu entrer et, entre autres, il manque Rodrygo Goes, qui n’aimait pas faire partie des oubliés. Quelques heures après que la liste ait été officialisée, le Brésilien a répondu à son absence. Il l’a fait à travers une story sur son compte Instagram… et il n’a pas eu besoin de mettre un seul mot. Rodry a posté un montage avec six photos qui rappellent sa partie de l’année en tant que protagoniste et deux emojis qui parlent d’eux-mêmes : celui du rire et celui de la surprise.» Les passionnés de ballon rond sont également surpris de son absence. Lors d’un sondage publié sur Marca, 73% des 59400 votants estiment qu’il aurait dû figurer parmi les 30 finalistes. Cela ne consolera pas Rodrygo, qui devra répondre de la meilleure des façons : sur le terrain.