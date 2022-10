OM - Ajaccio : les compositions sont là

La 10e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un duel entre l'Olympique de Marseille et l'AC Ajaccio. A domicile, les Phocéens optent pour un 3-4-3 avec Ruben Blanco dans les cages derrière Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Samuel Gigot. Les rôles de pistons sont assurés par Issa Kaboré et Nuno Tavares tandis que Valentin Rongier et Pape Gueye forment le double pivot. Gerson et Dimitri Payet accompagnent Alexis Sanchez en attaque.

De son côté, l'AC Ajaccio s'établit en 4-2-3-1 avec Benjamin Leroy comme dernier rempart. Devant lui, Mohamed Youssouf, Oumar Gonzalez, Cédric Avinel et Youssouf Koné forment la défense. On retrouve Mathieu Coutadeur et Vincent Marchetti dans l'entrejeu. Seul en pointe, Bevic Moussiti-Oko est soutenu par Cyrille Bayala, Mounaïm El Idrissy et Riad Nouri.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Olympique de Marseille : Blanco - Mbemba, Balerdi, Gigot - Kaboré, Rongier, Gueye, Tavares - Gerson, Sanchez, Payet

AC Ajaccio : Leroy - Youssouf, Gonzalez, Avinel, Diallo - Coutadeur, Marchetti - Bayala, El Idrissy, Nouri - Moussiti-Oko

