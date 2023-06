Lionel Messi estime avoir tout accompli dans le football

La suite après cette publicité

Lionel Messi fait partie des plus grands joueurs de l’histoire du football à n’en pas douter. Si ce n’est le plus grand. La Pulga a remporté tous les trophées possibles en club, surtout avec le FC Barcelone, dont 4 Ligues des Champions pour ne citer que ceux-là, mais aussi et surtout avec sa sélection de l’Albiceleste. Cette saison a d’ailleurs été marquée par la victoire de l’Argentine face à la France lors de la Coupe du Monde au Qatar, le dernier titre qui manquait au septuple Ballon d’Or après sa médaille d’or obtenue aux Jeux Olympiques en 2008 et un Copa América en 2021.

Son départ du Paris Saint-Germain pour s’envoler en direction de la MLS et de l’Inter Miami ressemble d’ailleurs beaucoup à un dernier baroud d’honneur avant d’arrêter sa prolifique carrière. Avec 43 trophées amassés tout au long de cette dernière, le joueur de désormais 35 ans a fait une révélation pleine de vérités à nos confrères de Bein Sports. En effet, l’attaquant argentin a assuré avoir tout gagné et avoir tout accompli dans le football avant de rejoindre sa nouvelle destination. «J’ai tout réalisé dans le football. Il ne reste plus rien», a notamment confié Lionel Messi.

