PL : Brentford domine West Ham à domicile, Leicester s'impose face à Crystal Palace

Ce dimanche après-midi offrait trois matchs de Premier League à 16h avant le choc entre Manchester City et Liverpool. Brentford (16e au coup d'envoi), vainqueur de Chelsea la semaine dernière à Stamford Bridge, s'est à nouveau imposé face à une équipe londonienne, avec sa victoire face à West Ham (6e) obtenue grâce à son duo d'attaquants Mbeumo / Toney. A quelques jours de leur déplacement à Lyon pour tenter de décrocher un billet pour les demi-finales d'Europa League, les Hammers s'inclinent donc face au promu et peuvent presque dire au revoir à une qualification européenne la saison prochaine, tandis que les Bees passent 13e.

A la même heure, dans un choc de mal classé, Norwich (20e) accueillait Burnley (18e). Les Canaries, bons derniers de Premier League, reviennent à trois points de leur adversaire du jour avec leur cinquième victoire de la saison obtenue grâce à des buts de l'ancien niçois, Pierre Lees-Melou et du Finlandais Teemu Pukki. Dans le dernier match de l'après-midi, Leicester s'imposait face à Crystal Palace, grâce notamment à un très bon Dewsbury-Hall auteur d'un but et d'une passe décisive pour Lookman. Les Foxes sont 9e, avec trois points d'avance et deux matchs de moins que leurs adversaires du jour, dixièmes.

Les résultats