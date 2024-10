EdF : le message de Paul Pogba à Antoine Griezmann

La Pioche a perdu son Grizou. Très amis depuis leurs premières sélections communes en Bleu, Paul Pogba et Antoine Griezmann ont noué au fil des années une forte relation. La retraite internationale de l’attaquant de l’Atlético de Madrid a attristé Pogba qui ne retrouvera pas son ami en cas de retour sous le maillot tricolore après sa suspension. De passage sur RMC, le milieu de la Juve s’est confié sur la retraite internationale de son compère de toujours.

«Triste pour tous les Français et les fans de foot. Il n’est pas si vieux que ça mon Grizou… et surtout sa qualité. On a perdu un cadre de l’équipe de France. Il a ses propres raisons mais on ne pourra pas lui enlever tout ce qu’il a fait pour l’équipe de France. Je l’ai eu hier (mardi, ndlr) au téléphone. Je lui ai dit qu’il faisait partie des joueurs qui ont remis l’équipe de France au top», a raconté Paul Pogba. Avec la fin de l’aventure en Bleu du meilleur buteur de l’Euro 2016, c’est sans nul doute, une page qui se ferme pour l’équipe de France.