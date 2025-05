Reims : Teddy Teuma ne rejouera plus cette saison

Teddy Teuma ne rejouera plus cette saison avec le Stade de Reims. Mis à l’écart depuis plusieurs semaines, l’ex-capitaine du club champenois (31 ans, sous contrat jusqu’en 2027) a été autorisé à partir en vacances après en avoir fait la demande. Selon L’Equipe, ne participera donc ni aux barrages contre Metz (aller mercredi, retour le 29 mai), ni à la finale de la Coupe de France face au PSG samedi prochain.

La suite après cette publicité

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Union Saint-Gilloise pour 5 M€, l’international maltais (43 sélections, 4 buts) n’est plus dans les plans de l’entraîneur Samba Diawara. Sa dernière apparition remonte au 2 avril en demi-finale de Coupe, où il avait pourtant inscrit le but de la qualification face à Cannes (2-1). Touché moralement par la situation et accusé d’un comportement négatif, Teuma, qui n’a plus été convoqué depuis le 20 avril, a ainsi préféré tourner la page de cette saison.