À quoi va ressembler la Juventus d’Igor Tudor ?

La thérapie Tudor, titre aujourd’hui le Corriere dello Sport, alors que le Croate a dirigé son premier entraînement hier à la Juventus Turin. Sûrement pas une "calinothérapie", puisque le coach passé par Marseille est exigeant avec ses joueurs. Mais certains devraient avoir l’occasion de se relancer sous ses ordres, à commencer par Dusan Vlahovic, l’attaquant serbe. Il avait peu à peu perdu sa place avec Thiago Motta, l’arrivée de Randal Kolo Muani entérinant sa rétrogradation dans la hiérarchie en même temps que son refus de prolonger son contrat, qui le lie jusqu’en 2026.

Le changement d’entraîneur lui est favorable, puisque Tudor avait publiquement déclaré son admiration pour le joueur lorsqu’il entraînait l’Hellas Vérone. « Osimhen ? Non, pour moi le meilleur attaquant du championnat est Vlahovic », avait-il un jour déclaré. Une aubaine donc pour le Serbe, qui avait perdu pied ces dernières semaines, avec seulement 25 minutes de jeu depuis fin février et l’élimination honteuse face à Empoli en Coupe d’Italie.

Vlahovic grand gagnant

Les médias italiens cherchent déjà à connaître les plans d’Igor Tudor, pour son premier match face au Genoa. Et pour beaucoup, il n’y a aucun doute sur le fait qu’il jouera avec son système habituel, un 3-4-2-1, avec Vlahovic en pointe, et probablement Kolo Muani et Yildiz pour le soutenir. La principale inconnue concerne le sort réservé à Teun Koopmeiners, principale recrue estivale au rendement insuffisant depuis le début de la saison.

En défense, Gatti, Veiga et Kalulu devraient occuper les trois postes, Cambiaso et Nico Gonzalez seraient utilisés en piston, tandis que Kephren Thuram et Locatelli (ou Koopmeiners ou McKennie) occuperaient l’axe du milieu. La réponse officielle sera connue samedi à 18 heures à l’Allianz Stadium, où les supporters vont découvrir le style Tudor.