LdC, PSG : la réaction de Mauricio Pochettino

Avant le choc face à Manchester City, Maurice Pochettino avait prévenu que son équipe n’était pas encore au point collectivement. Mais ce soir, les Rouge-et-Bleu ont su s’entraider pour résister au pressing intense des Cityzens pour s’imposer deux buts à zéro. Une performance de choix pour les ouailles du coach argentin qui a tenu à les féliciter.

« La performance de l’équipe a été bonne. On a su souffrir lors des moments difficiles, quand on était regroupés devant notre but. On a su aussi jouer au foot quand on a attaqué. Les équipes se construisent dans le temps. C’est le football, on est toujours en train d’essayer de construire. On a un groupe positif. Il faut féliciter nos joueurs pour ce grand effort collectif. Il y a des choses à améliorer bien sûr. On parle d’une équipe qui est encore en formation. Chaque élément s’adapte au fur et à mesure », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.