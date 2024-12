BL : Francfort s’impose à Heidenheim et ne lâche pas le Bayern

Après le match nul du Bayern Munich contre le Borussia Dortmund (1-1), samedi, l’Eintracht Francfort (2e) avait l’occasion de revenir à quatre points du leader bavarois. Mais pour cela, la formation de Dino Toppmöller devait s’imposer sur la pelouse de Heidenheim (16e), ce dimanche, lors de cette 12e journée de Bundesliga. Sans Hugo Ékitiké, laissé sur le banc, Francfort s’en est remis à son sérial buteur, Omar Marmoush. Servi dans le dos de la défense de Heidenheim par Nathaniel Brown, l’international égyptien trompait Kevin Müller du pied gauche pour ouvrir le score (0-1, 22e). À la mi-temps, l’Eintracht était devant au tableau d’affichage.

Au retour des vestiaires, les visiteurs sont restés sur la même lignée et n’ont mis que trois minutes pour faire le break. Entré en jeu à la mi-temps, Farès Chaïbi profite du mauvais dégagement de la défense de Heidenheim, sur un centre de Brown, pour battre Müller du gauche (0-2, 49e). Francfort a ensuite corsé l’addition grâce à Marmoush, auteur d’un rush de presque 30 mètres pour inscrire un doublé (0-3, 58e). Auteur de ses 12e et 13e but de la saison en championnat, l’avant-centre de 25 ans n’est plus qu’à une réalisation de Harry Kane, en tête du classement des buteurs de Bundesliga. Hugo Ekitiké a ensuite sellé la victoire en fin de rencontre (0-4, 90e+4). Sur un plan plus global, l’Eintracht Francfort réalise une bonne opération avec ce succès (0-4) dans le sud de l’Allemagne et revient à quatre unités du Bayern au classement de Bundesliga. De son côté, Heidenheim reste 16e et barragiste.